Mel Maia toma atitude após previsão de sensitiva

Mel Maia revela o que decidiu fazer o mais rápido possível após receber uma previsão de uma sensitiva sobre a sua vida pessoal

A atriz Mel Maia (18) tomou uma decisão em sua vida pessoal após receber uma previsão de uma sensitiva. A artista contou que resolveu colocar o DIU, que é um método anticoncepcional, após Lene Sensitiva contar que ela tinha grandes chances de engravidar em breve.

A estrela disse nos stories do Instagram que colocou o dispositivo para evitar uma gravidez indesejada. "Eu fui colocar meu DIU. Eu já estava pensando em colocar a um tempo, mas quando a Lene Sensitiva mando me mensagem decidi colocar", declarou.

E completou: "Não vou contar minha experiência de colocar, [mas] coloquei acordada em um consultório. Eu falei para a doutora que eu queria por apagada porque sinto muita cólica. Eu sinto cólica no período menstrual, no período fértil, então é de pessoa para pessoa. Outro dia conto".

Mel Maia mostra boa forma em fotos de biquíni

A atriz Mel Maia (18) elevou a temperatura das redes sociais ao abrir um álbum de fotos só de biquíni. A beldade aproveitou o final de semana ensolarado para curtir um passeio de barco em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e renovou as suas fotos recentes.

Nas imagens, Mel Maia exibiu as suas curvas impecáveis ao aparecer usando um biquíni com top cropped nas cores da bandeira do Brasil. Em clima de Copa do Mundo, ela se inspirou na seleção brasileira de futebol para montar o seu look. O modelito deixou à mostra a cinturinha fina da musa, sua tatuagem no quadril e também a marquinha do sol na pele do quadril.