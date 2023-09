Mel Maia surge sorridente ao curtir fim de semana em shopping com amigos

PASSEIO COM AMIGOS!

A atriz Mel Maia foi fotografada aproveitando seu final de semana em um shopping com amigos no Rio de Janeiro

Neste domingo, 17, Mel Maia foi fotografada aproveitando seu final de semana. A atriz foi vista ao lado de amigos em um shopping no Rio de Janeiro. Ao ser flagrada pelos paparazzi, a artista posou e abriu um sorriso.

A intérprete de Guiga na novela “Vai Na Fé” foi clicada caminhando com mais três amigos no shopping de luxo localizado na Barra da Tijuca, na capital carioca. Além de passear, a estrela aproveitou para fazer algumas compras em uma loja de roupas.

A ex-namorada de MC Daniel esbanjou estilo com uma jaqueta preta com diversas estampas, e uma calça preta. Por baixo da jaqueta, a morena vestia um cropped branco, e finalizou o look com um tênis da mesma cor. Ao pega pelas câmeras dos fotógrafos, a atriz sorriu e fez uma pose ainda dentro da loja em que estava.

Ainda nessa semana, Mel Maia foi às suas redes sociais falar um pouco sobre o cuidado com seus cabelos. A artista compartilhou com seus seguidores que desistir de fazer a transição capilar para voltar com seus cabelos cacheados. Mel ainda se abriu sobre o motivo por trás da decisão.

"Gente, vocês estão me perguntando sobre transição de novo, não, eu tô só realmente preguiça de retocar a raiz. Mas vou ver se retoco semana que vem. Quem dera eu ter força de vontade para fazer transição, gente. É muito difícil! Eu admiro muito quem conseguiu passar. Eu já tentei duas vezes. Muito difícil", desabafou.

Sobre a vida pessoal da estrela, vale lembrar que Mel Maia confirmou há algumas semanas que terminou seu relacionamento com o cantor MC Daniel."Oi, galera! Eu venho aqui porque temos uma relação muito transparente. E sinto que eu precisava comunicá-los. Meu namoro com Daniel surgiu de uma amizade. Nós nos amamos, nos respeitamos e queremos o bem um do outro. E nós decidimos juntos preservar esse sentimento tão importante. Não somos mais um casal, mas seguimos amigos. Eu torço por ele. E ele por mim. E seguimos assim! Aos fãs e amigos, deixo o meu amor e agradecimento por nos respeitar sempre. Beijos, Mel", escreveu a artista na época.

Já neste mês, Mel curtiu um festival de música em São Paulo e comentou sobre o fim do namoro: "A gente é amigo, claro, a gente é amigo pra sempre", declarou ao colunista Lucas Pasin

Fotos: Edson Douglas/AgNews

Belíssima!

Ainda nessa semana, Mel deixou seus seguidores babando ao surgir em fotos na piscina. A famosa aproveitou o dia de sol e decidiu esbanjar beleza nas redes sociais ao posar apenas de roupa de banho.

No mesmo dia, a atriz mostrou para seus seguidores um pouco do seu treino pesado na academia. De conjunto formado por top e calça legging, meias nos pés e o cabelo preso, a jovem de 19 anos apareceu no vídeo fazendo caras e bocas. "O estado da gata", legendou o vídeo.