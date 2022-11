Mel Maia surge em novas fotos com MC Daniel: 'É a gente!'

Mel Maia aquece rumores de novo affair ao mostrar novas foto com MC Daniel durante jogo do Brasil na Copa do Mundo do Catar

A atriz Mel Maia (18) está dando o que falar na internet com os rumores de que estaria vivendo um affair com MC Daniel. Os dois não confirmaram o romance, mas aparecem juntos em vários momentos do dia a dia. Desta vez, eles surgiram em clima de Copa do Mundo.

Os dois apareceram com looks amarelos enquanto acompanhavam o jogo do Brasil contra a Suíça na Copa do Mundo do Catar nesta segunda-feira, 28. Eles surgiram dando comida um na boca do outro.

Na legenda, ela brincou: “Podia ser a gente, mas é a gente! Vai Brasil!”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

Mel Maia revela que colocou o DIU

Após previsão de uma sensitiva de que poderia engravidar em breve, Mel Maia correu na ginecologista para colocar o DIU, que é um método anticoncepcional. "Eu fui colocar meu DIU. Eu já estava pensando em colocar a um tempo, mas quando a Lene Sensitiva mando me mensagem decidi colocar", declarou.

E completou: "Não vou contar minha experiência de colocar, [mas] coloquei acordada em um consultório. Eu falei para a doutora que eu queria por apagada porque sinto muita cólica. Eu sinto cólica no período menstrual, no período fértil, então é de pessoa para pessoa. Outro dia conto".