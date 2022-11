Mel Maia se pronuncia sobre vídeo onde ela aparece beijando MC Daniel

Atriz Mel Maia decide abrir o jogo sobre seu status de relacionamento com o cantor com quem tem boatos de namoro

Nesta segunda-feira, 21, começou a circular pela internet um vídeo no qual Mel Maia (18) e MC Daniel aparecem se beijando. Nas gravações, eles dão um selinho dentro de uma van, enquanto MC Ryan SP, amigo do funkeiro, conversa com ele.

O registro deixou ainda mais dúvidas nos rumores de que Mel e Daniel estariam namorando. Mas, para aqueles que torcem pelo casal, a atriz usou suas redes sociais para contar o que realmente está acontecendo.

No vídeo, Mel e Daniel dão um selinho, e Ryan, que estava em ligação por vídeo com o funkeiro, brinca que teria tirado um print e ele espalharia a imagem. Os dois, então, pedem que ele não faça isso. Mel chega a dizer: “Não faz isso por favor”, enquanto Daniel dizia: “Agora não”.

Em seus stories do Instagram, Mel explicou que o selinho é apenas um gesto de carinho entre amigos e que tudo não passa de amizade. Para explicar, ela aparece ao lado de Daniel e de sua mãe. “Fala Daniel, para a galera que está achando que a gente se beijou de verdade”, pediu a atriz. “Pô, papo reto e sem neurose, o bagulho é montagem, é fake news”, brincou o cantor, zombando da situação.

“Não chegou a ser nem beijo técnico. Foi um beijo superficial”, continuou o cantor, falando sobre o caso. “Gente, eu duvido que vocês nunca fizeram isso com os amigos de vocês. Não é mãe? Dá um selinho”, completou a atriz, dando um selinho em sua mãe.

Os dois levaram a situação dos boatos de relacionamento numa boa, tanto que Mel Maia e MC Daniel aproveitaram a tarde quente para curtir uma piscina juntos, na casa da atriz. Indo também à praia.

Veja o momento em que MC Daniel e Mel Maia compartilham um selinho dentro da van do cantor:

Fim do mistério? Vazam vídeo da Mel Maia e Mc Daniel se beijando. Eae vocês shippam ? 👀🔥 pic.twitter.com/GBa9tWkDwb — INSTA:@BABADODOSFAMOSOSRJ (@babadofamososrj) November 21, 2022

Mel Maia e Mc Daniel desembarcam juntinhos em aeroporto no Rio de Janeiro

Mel Maia e Daniel estão sendo vistos com alguma frequência recentemente. Eles desembarcaram no último dia 7 em um aeroporto juntos. Há pouco tempo, Mel e Daniel, conhecido como Falcão, tiveram o romance exposto pelo amigo do casal, Mc Ryan SP, durante uma live no Instagram. Na ocasião, o cantor conhecido pelas músicas “Revoada do Tubarão” confirmou que os artistas estariam namorando.

Mesmo com Mel e Daniel desmentindo os boatos do romance dos dois e os internautas cada vez mais shippando o casal, muitos continuam não acreditando e acham que eles estão, sim, em um relacionamento.