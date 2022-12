Mel Maia rebate acusações de falta de profissionalismo após crise de pânico

Atriz Mel Maia afirmou que o ataque de ansiedade não tinha como motivo o trabalho

A atriz Mel Maia rebateu algumas pessoas que a acusaram de "falta de profissionalismo". Isso porque ela teve uma crise de pânico durante as gravações da novela da Globo que fará parte e teve de interrompê-la.

"Eu comentei esses dias sobre a crise de ansiedade que eu tive esses dias na gravação... Algumas pessoas falaram: 'Nossa, ela não tem profissionalismo. Fica reclamando'. Gente eu não estou reclamando, não tive crise de ansiedade por conta do trabalho. Trabalho desde os cinco anos, acham que eu vou ter crise de ansiedade porque estou trabalhando? Estou muito feliz. O tanto que pedi para voltar a trabalhar na pandemia não está escrito", disse a profissional de 18 anos.

A namorada de Mc Daniel também explicou que o motivo da crise não foi profissional: "Tive crise de ansiedade por um motivo X na gravação. Não foi por conta do trabalho, foi por outro motivo. Só que infelizmente eu estava no trabalho. Não foi uma hora boa para eu entrar em pânico. Mas não tem nada a ver com nada. Vocês estão entendendo errado".

Mel Maia está namorando

Recentemente, Mc Daniel admitiu em uma live que ele e a atriz não são somente amigos, como afirmavam ser. Os dois estão juntos e em clima de romance.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

"No fim da diária, eu já tinha ficado bem porque me distraio no trabalho. Estava conversado, fazendo a cena... Isso me distraiu e eu fiquei melhor", tranquilizou.