Mel Maia puxa biquíni até o limite e escandaliza ao deixar a virilha à mostra: “Caraca!”

De ladinho, Mel Maia deixa calcinha no limite e exibe marquinha do biquíni em cliques sensuais

Uau! No fim da tarde desta terça-feira, 01, a atriz Mel Maia (18) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar registros ousadíssimos curtindo um dia ensolarado ao lado das amigas.

Dona de um corpo invejável, a protagonista de Vai na Fé, da TV Globo, arrancou suspiros dos fãs ao se exibir em diversos ângulos usando um biquíni branco com detalhes azuis que deixou toda a sua intimidade à mostra.

Na folga das gravações, a morena posou de ladinho e puxou a calcinha do biquíni no limite deixando sua virilha visível. Mel ainda deixou em evidência o bumbum redondinho e a barriga sequinha.

"Obrigada, mãe, por ter me tido. Caraca, sou muito linda", exclamou a artista ao exibir toda sua boa forma em um vídeo compartilhado nos Stories de seu Instagram.

Vale lembrar que recentemente Mel Maia abandonou o camarote VIP e preferiu curtir o Carnaval no meio dos foliões, na área comum do evento.

VEJA O STORY DE MEL MAIA:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Eita!

Cansada das falsas especulações envolvendo seu nome, recentemente, Mel Maia abriu o jogo nas redes sociais e se pronunciou sobre os boatos que estão rolando envolvendo o seu relacionamento com MC Daniel (24).

No stories, Mel rebateu as suposições sobre a vida a dois e surgiu acompanhada do amado em um tom debochado: "Estou aqui com meu namorado que me traiu. Você me traiu? Poxa, amor…”, iniciou a declaração.

MC Daniel também rebateu os boatos com ironia: "Não sei onde enfio minha cara. Talvez eu faça um IGTV para me explicar", o funkeiro debochou. Mel Maia ainda brincou e revelou que terminaria o relacionamento com o amado após a suposta traição.