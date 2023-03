Mel Maia puxa biquíni até o limite e deixa à mostra tatuagem em parte íntima: “Uau!”

A atriz Mel Maia puxa biquíni até o limite e deixa tatuagem estratégica à mostra na virilha; confira

Nesta sexta-feira,10, a atriz Mel Maia (18) causou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar um carrossel de cliques poderosos em que aparece só de biquíni fio-dental.

Para o dia de bronze, a protagonista de ‘Vai na Fé’, da Rede Globo, apostou em uma peça estampada cavadíssima. Ousada, a artista puxou as alcinhas da roupa no limite, evidenciando a barriga saradíssima e destacando a tatuagem no quadril. "A continha, pfvr?", escreveu ela na legenda da publicação.

Os registros foram feitos em um cenário paradisíaco no Rio de Janeiro. À beira do mar, sua beleza roubou a cena no meio da imensidão de água cristalina que serviu de plano de fundo para as belíssimas fotos.

Os fãs, claro, babaram muito: "Que princesa", disse uma admiradora. "Zero defeitos", comentou outra. Já uma terceira ressaltou: "Belíssima gata".

Vale lembrar que recentemente Mc Daniel, o namorado de Mel Maia, fez um desabafo preocupante envolvendo sua saúde mental.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE MEL MAIA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

EITA!

Uau! Mel Maiaatiçou os fãs e elevou a temperatura da web ao compartilhar registros ousadíssimos curtindo um dia ensolarado ao lado das amigas.

Na folga dos trabalhos a morena posou de ladinho e puxou a calcinha do biquíni no limite deixando sua virilha visível. Mel ainda deixou em evidência o bumbum redondinho e a barriga sequinha.

"Obrigada, mãe, por ter me tido. Caraca, sou muito linda", exclamou a artista ao exibir toda sua boa forma em um vídeo compartilhado nos Stories de seu Instagram.