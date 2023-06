Mel Maia posta vídeo com MC Daniel e boatos de reconciliação crescem

'Você faz minha vida mais feliz', escreveu Mel Maia na legenda

Mel Maia surpreendeu os seus seguidores na tarde desta sexta-feira, 23. Em meio a boatos de uma possível reconciliação, a atriz postou um vídeo com MC Daniel, seu ex-namorado, no Instagram.

A publicação trazia também imagens de outros amigos de Mel e uma legenda que deixou muita gente curiosa com relação à presença do funkeiro. "Você faz minha vida mais feliz", escreveu a atriz. A trilha sonora do vídeo também é bastante sugestiva, diante do término de Mel Maia e MC Daniel. "Eu só preciso de tempo. Onde está você? Você ainda está no meu coração", diz a canção.

Nos comentários, o público não deixou de reparar na aparição especial. "Só consegui reparar o Daniel no vídeo! Eu amoooo demais", declarou-se uma seguidora. "Meu casal vive", concluiu outra. "No fundo eu tenho certeza que vocês vão voltar", desejou mais uma.

Teve ainda quem botou fé na amizade do ex-casal. "Sim gente, ela colocou o Daniel mas não significa que voltaram e sim que ele teve uma parte boa nos momentos dela. Meu Deus, parece que ninguém entende fins de ciclos", opinou uma internauta.

"Gente, é óbvio que o Daniel estaria, ele fez parte da vida dela por meses.. E eles terminaram, mas nunca afirmaram que o término não foi amigável", escreveu uma última.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

Mel Maia e MC Daniel surgem no mesmo local e fãs especulam reconciliação

Daniel estava passando uma temporada na Europa quando surgiram os boatos de término. De volta ao Brasil, o cantor deu um pulinho em São Paulo, cidade onde mora, para cumprir sua agenda de compromissos: “Gravação giro dos artistas safistas”, ele escreveu na legenda da publicação e fez questão de marcar sua localização.

Mel também compartilhou uma foto em que aparece deitada na cama de um hotel no mesmo dia. A artista também marcou sua localização no registro. Na sequência, ela explicou que estava em São Paulo para participar do lançamento de uma marca de calçados. A beldade inclusive, publicou algumas fotos no evento antes de retornar ao Rio de Janeiro.

Os seguidores do casal logo ligaram os pontos e usaram as redes sociais para comentar sobre um possível retorno do relacionamento: “Mel Maia e MC Daniel estão em SP hahaha”, escreveu uma admiradora. “MC Daniel veio para São Paulo, abro o stories da Mel Maia, tá em São Paulo também, vish”, escreveu outra no Twitter.