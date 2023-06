Mel Maia ostenta corpo impecável em álbum de fotos se divertindo: ‘Paz’

Atriz Mel Maia mostra momentos tranquilos que viveu e corpo maravilhoso chama atenção dos internautas

Nesta quarta-feira, 7, a atriz Mel Maia usou suas redes sociais para compartilhar uma sequência de fotos e vídeos mostrando momentos de tranquilidade que viveu ao lado de amigos, e arrancou uma enxurrada de elogios dos internautas ao exibir seu corpo para lá de maraivlhoso.

“Paz”, escreveu a influenciadora digital, em inglês, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Em um extenso álbum de fotos e vídeos, Mel decide ostentar a tranquilidade que está em meio aos inúmeros boatos e problemas em que está envolvida nos últimos dias.

Em algumas das fotos, Mel aparece deitada acompanhada de um ursinho gigante de pelúcia. Já em um outro vídeo, a atriz aparece exibindo seu corpão impressionante enquanto usa um biquíni preto na praia. Em outros cliques, aparece ao lado de suas amigas, aproveitando momentos na praia e descanso.

Já em um outro vídeo, a famosa surge se arriscando no esporte, disputando a famosa altinha junto de um amigo. Mel ainda mostra uma paisagem linda que viu durante seus inúmeros passeios no mar, além de um vídeo no teto solar de um carro, se divertindo pelas ruas do Rio de Janeiro.

Os comentários foram inundados de elogios para a famosa. “Linda, linda, linda”, exclamou a ex-participante do Big Brother Brasil 20 Rafa Kalimann. “Te amo”, apontou a atriz Maísa Silva. “Essa memel não é boba, foi e aproveitou o engajamento para postar suas fotinhos”, brincou uma terceira internauta. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Mel Maia.

Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)



Na academia, Mel Maia posou usando um top e shortinho mostrando seu corpaço. Depois, ela posou na frente do espelho e se impressionou com seus músculos. "Gente, muito gostosona, não dá. Tá começando a crescer ainda mais e tô ficando fortona de verdade", disse ela. "Pra toda galera que tá aqui em busca de fofocas e respostas… aproveitem para acompanhar meu progresso na academia que estava tô me dedicando bastante. Fiquem aqui sempre que os conteúdos estiverem legais e eu tô ficando marombeira", disparou, em outro momento.