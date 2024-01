Mel Maia ganha declaração apaixonada do namorado português: “Especial”

Tá ficando sério! Novo namorado de Mel Maia, João Pereira se declara publicamente e atriz se derrete com gesto romântico

Na última segunda-feira, 01, Mel Maia recebeu uma declaração apaixonada de seu novo namorado. O surfista português João Maria Pereira fez questão de tornar seu relacionamento público através das redes sociais. A atriz brasileira se derreteu com o gesto do amado e mostrou que o relacionamento está cada vez mais sério.

O atleta, que anteriormente mantinha sua conta do Instagram privada, decidiu abrir o perfil e tornar público seu relacionamento ao mostrar seu novo amor para seus mais de 50 mil seguidores. Assim como a atriz, ele também assumiu o namoro ao compartilhar fotos da virada de ano ao lado de Mel e de alguns amigos do casal.

“Você é especial”, João escreveu na legenda e acrescentou um emoji de coração. Nos comentários, Mel também apareceu apaixonada e se declarou ao seu novo eleito: "Tudo, tudo pra mim", disse a artista. Apesar de tornar o relacionamento público no final do ano passado, a atriz já tinha levantado suspeitas de um romance com o português.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Maria (@joaomaria.fpereira)

Após o término com o cantor MC Daniel em setembro do ano passado, Mel começou a curtir a vida de solteira em viagens internacionais. Por isso, a atriz aproveitou os passeios, festas e as praias portuguesas ao lado de algumas amigas. Além de visitar o país de seu novo amado, a atriz também causou alvoroço ao comentar em uma publicação dele.

Em novembro, Mel fez questão de ‘marcar território’ ao deixar uma mensagem pra lá de ousada em uma das fotos publicadas nas redes sociais de João: “Meu”, ela escreveu para deixar claro que já estava vivendo um romance com o gato. Mas foi só na virada do ano que a atriz brasileira assumiu o relacionamento de vez.

"Seu amor me consertou", disparou a atriz ao compartilhar uma foto com o surfista. Nos comentários, o romance foi exaltado. "Agora sim uma pessoa que de fato combine com ela", disse um. "Esse é mais a vibe dela, fresco com jeitinho de fiatinho", brincou outro. "Aquele momento que todos achavam que ela não tinha superado", disse outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

Conheça o surfista João Pereira:

Construindo uma carreira em Portugal, João Pereira se tornou conhecido em 2019 após vencer um campeonato sub-14. Com apenas 14 anos, ele já mostrava desenvoltura em cima da prancha, fruto de muitos treinamentos. Além disso, o novo namorado da atriz já revelou que se inspira em surfistas brasileiros; saiba tudo sobre a vida de João Maria Pereira.