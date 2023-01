Mel Maia faz pose provocante e ganha declaração do namorado: 'Te amo'

Mel Maia apostou em um look prateado para passar a virada do ano

Mel Maia (18) não passou despercebida pelos seguidores nas redes sociais. A atriz compartilhou uma sessão de fotos para mostrar o look que usou durante o ano novo em Cabo Frio, no Rio de Janeiro.

Para as imagens, Mel apostou em uma mini saia e um top de paetê prateado. Na legenda, ela agradeceu pelas conquistas do último ano.

"Obrigada pelos ensinamentos, 2022. Vem com tudo 2023, sou viciada em aprender a ser uma pessoa melhor!", publicou.

Um seguidor em especial se derreteu pela publicação, o namorado MC Daniel (24), que deixou um recado para ela nos comentários: "Te amo, sou seu fã".

Mel Maia tem crise de ansiedade nos bastidores de novela da Globo

Mel Maia fez um desabafo nas redes sociais ao abrir um momento de sua intimidade para os fãs. A artista contou que teve uma crise de ansiedade nos estúdios da Globo enquanto se preparava para gravar as cenas da novela Vai na Fé, na qual interpretará a personagem Guiga.

Nos stories do Instagram, a estrela relatou como a crise começou, os seus sentimentos durante o momento de tensão e o que aconteceu no final. Mel contou que é ansiosa e faz terapia há algum tempo, mas que ainda tem algumas crises esporádicas.

“Eu sou uma pessoa muito ansiosa. E, desde que eu descobri isso, eu comecei a fazer absolutamente tudo para viver em paz comigo mesma. Comecei a deletar pessoas, lugares, costumes, comidas, para não ter mais crises de ansiedade. Quando eu comecei a ter ansiedade, eu tinha toda hora. Às vezes eu estava em um restaurante comendo com os meus pais e eu tinha, ou estava em uma festa e eu tinha crises de ansiedade. Comecei a fazer terapia, e eu descobri que é só eu me distrair e fazer coisas que eu gosto que tudo melhora, não tenho crises de ansiedade diariamente. Agora eu só tenho crises de ansiedade quando algo me dá gatilho, é raro, porque eu estou muito bem comigo mesma. Hoje eu tive crise de ansiedade no trabalho", disse ela.