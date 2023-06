Mel Maia exibe corpão e debocha após boatos envolvendo seu namoro: "Aproveitem"

Mel Maia exibe corpão na academia e manda recado para quem está em busca de respostas

Envolvida em uma série de boatos, a atriz Mel Maia divertiu os seguidores nesta quarta-feira, 7, ao publicar uma mensagem inusitada na qual surge debochando da situação. Primeiro, a estrela acordou cedo e foi seguir sua rotina de exercícios.

Na academia, a musa posou de top e shortinho mostrando seu corpaço. Depois, ela posou na frente do espelho e se impressionou com seus músculos."Gente, muito gostosona, não dá. Tá começando a crescer ainda mais e tô ficando fortona de verdade", disse ela

Mais tarde, a estrela de Vai Na Fé percebeu a presença de muitos internautas que não a seguem. Ela então decidiu mandar outro recado debochado e deixou claro que não vai se pronunciar sobre os boatos.

"Pra toda galera que tá aqui em busca de fofocas e respostas… aproveitem para acompanhar meu progresso na academia que era tô me dedicando bastante. Fiquem aqui sempre que os conteúdos estão legais e eu tô ficando marombeira", disparou ela.

Mais cedo, a assessoria da atriz disse que não vai comentar os boatos envolvendo o suposto término. Quem também se pronunciou foi o próprio MC Daniel. Em um vídeo, o funkeiro faz insinuações e manda um recado para o jornalista Leo Dias, quem divulgou a informação em primeira mão. "Família, cuidado com as mentiras da internet. Cuidado com as mentiras. Se cuidasse da própria vida o nariz não vivia sujo", disse ele.

Veja:

Quem é MC Daniel?

MC Daniel é cantor de funk e ficou conhecido com o apelido 'Falcão do Funk'. Ele é nascido em Taboão da Serra, na Zona Sul da cidade de São Paulo. Com apenas 24 anos de idade, o famoso estourou no ano de 2022 com suas músicas e seu jeito irreverente de levar a vida. Ainda no ano passado, engatou um relacionamento com a atriz Mel Maia, após meses de especulações.