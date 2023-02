Mel Maia e MC Daniel são ‘flagrados’ em momento romântico por amiga do casal

Atriz Mel Maia e cantor MC Daniel surgem aos beijos ao lado de amiga que brinca e diz estar ‘segurando vela’

O casal mais bombado do momento, formado pela atriz Mel Maia (18) e o cantor de funk MC Daniel (24) está vivendo diversos momentos românticos na viagem que estão fazendo por Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, acompanhados de amigos e família. Nesta terça-feira, 31, uma amiga do casal “flagrou” o casal trocando alguns beijos à beira da piscina.

No perfil oficial do Instagram da amiga do casal de famosos, ela publicou um vídeo onde Daniel se aproxima de Mel e dá “um cheiro” em sua amada. Então, ele se declara, usando a letra da música que estava tocando na hora, Lancinho, da Turma do Pagode. “Você sempre quis alguém que pudesse te fazer feliz. E esse alguém sou eu”, dizia a letra. “Esse alguém sou eu”, falou o cantor.

Logo em seguida, Daniel e Mel protagonizam um beijão digno de cinema, que acaba sendo flagrado pelas lentes da amiga ao lado, que se derrete pelos pombinhos. “Único casal que eu aceito segurar vela”, brincou ela.

Mel Maia e MC Daniel trocando carinhos - Créditos: Reprodução / Instagram



Mel Maia compartilhou os bastidores da novela das sete 'Vai na Fé', em suas redes sociais e encanta seguidores

Mel Maia tem compartilhado bastante dos bastidores da novela em suas redes sociais. Semana passada ela mostrou o processo que esconder as tatuagens que tem pelo corpo para as gravações. A atriz postou vídeos em seu Instagram mostrando o processo em que o maquiador tampa com base os desenhos que ela tem na virilha, barriga e até mesmo atrás de sua orelha.

"E vamos para a tour da tatuagem. Se há três anos eu tivesse pensando que faria uma personagem que não teria tatuagens, porque faria uma tatuagem de henna em cena, eu não teria feito as tatuagens", brincou a atriz. Depois, Mel exibiu, impressionada, o 'desaparecimento' de um de seus desenhos. "Olha o poder da maquiagem", disse ela.

