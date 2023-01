Mel Maia e MC Daniel levantavam boatos de romance desde outubro; relembre começo

Atriz e MC Daniel, conhecido como Falcão, oficializaram namoro nesta segunda-feira, 2

Mel Maia (18) tem dado o que falar nas redes desde que assumiu o relacionamento com MC Daniel (24), o Falcão do funk. Os dois têm trocado declarações e carinhos nas redes há tempos e nesta segunda-feira, 2, a atriz mostrou que ganhou uma aliança de luxo para oficializar o namoro. No entanto, tudo começou há alguns meses, em outubro, quando eles começaram a interagir pela internet e levantaram suspeitas de um romance.

Os boatos de um romance começaram em outubro de 2022. Antes, o Falcão já havia participado de um podcast em que revelou ter um interesse na atriz da Globo. Em entrevista ao programa Sobre Funk, no YouTube, ele disse quais famosas pegaria e citou Anitta, Vanessa Lopes e Mel.

Então, eles começaram a interagir nas redes e aparecer juntos em vídeos, fotos e até mesmo shows do cantor. Em novembro, o nome do artista ficou em alta após ele desistir de participar da Farofa da Gkay, festa de aniversário da humorista Gkay, para ficar com a artista, no Rio de Janeiro.

MC Daniel é nascido em Taboão da Serra, em São Paulo. Segundo sua biografia, ele entrou no mundo do funk para superar a depressão após a perda de uma pessoa próxima e, no ano de 2022, se tornou uma das grandes apostas do ritmo.

Alguns de seus maiores sucessos são as músicas Revoada e Balmain, que juntas já acumulam mais de 35 milhões de reproduções no canal do YouTube do cantor. Além disso, ele tem outros sucessos como Hino dos Mlk e Tenho Fé.

Ele acumula mais de 9 milhões de seguidores nas redes sociais e por lá costuma mostrar as conquistas que seu trabalho como cantor trouxe. O artista já presenteou sua mãe com um carro de luxo e um apartamento, como mostrou em publicações mais recentes.

O artista também é amigo de MC Ryan, uma das grandes revelações do funk no ano passado. Os dois são citados em um grande sucesso de visualizações do TikTok, a música Tubarão, Te Amo que estourou recentemente na plataforma.