Mel Maia e Mc Daniel desembarcam juntinhos em aeroporto no Rio de Janeiro

Fazendo graça para as lentes, Mel Maia e Mc Daniel, que vivem um suposto relacionamento, foram vistos em aeroporto

Publicado em 07/11/2022

Nesta segunda-feira, 7, a atriz Mel Maia (18) e o funkeiro Mc Daniel desembarcaram em um aeroporto do Rio de Janeiro. O possível casal, que teve seu suposto relacionamento exposto recentemente, posou e brincou para as lentes dos paparazzis que esperavam os dois.

Há pouco tempo, Mel e Daniel, conhecido como Falcão, tiveram o romance exposto pelo amigo do casal, Mc Ryan SP, durante uma live no Instagram. Na ocasião, o cantor conhecido pelas músicas “Revoada do Tubarão” confirmou que os artistas estariam namorando.

“Ele tá namorando a Mel Maia, tá, gente? Tá namorando a Mel Maia! O moleque tá famoso, entendeu? Mel Maia e ele, é isso! Mel Maia, você é daora! Você trata o moleque bem, então, é isso mesmo!”, falou Ryan durante a live nas redes sociais, enquanto Daniel dirigia o carro em que estavam, rindo.

Tudo começou quando os dois apareceram interagindo demais nas redes sociais, fazendo os rumores do possível romance iniciarem. Desde então, os dois passam muito tempo juntos e os fãs apoiam o casal, torcendo pelo relacionamento dos dois.

Nas fotos, Mel aparece com um look jeans, com calça e jaqueta, cheia de malas, enquanto Daniel aposta em um outfit all black com óculos de lente espelhada. O casal posou com diversas poses diferentes, com a atriz mandando beijinho e o funkeiro até fingindo que é o Homem-Aranha.

O casal foi visto no aeroporto Santos Dumont, na cidade do Rio de Janeiro, juntos de um amigo, que também se divertiu ao aparecer nas fotos.

Confira as fotos de Mel Maia e Mc Daniel no aeroporto do Rio de Janeiro posando para as câmeras:

Mel Maia e Mc Daniel no aeroporto - Créditos: Victor Chapetta / AgNews

Mel Maia e Mc Daniel no aeroporto - Créditos: Victor Chapetta / AgNews

