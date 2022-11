Mel Maia dança funk de biquíni à beira da piscina com MC Daniel

Atriz Mel Maia e cantor MC Daniel têm dado o que falar recentemente nas redes sociais

Se a atriz Mel Maia (18) e o funkeiro MC Daniel estão namorando mesmo ou não, ainda não sabemos. Mas que os dois amigos passam muito tempo juntos, isso é verdade. Mel recentemente anda acompanhando o cantor para diversos shows, e nesta terça-feira, 22, ela mostrou nas redes sociais os dois dançando funk à beira da piscina.

No vídeo publicado no story do perfil oficial da atriz no Instagram, Mel surge com um biquíni vermelho de bolinhas e uma camisa branca, mostrando seu corpão escultural. Além disso, chamou toda a atenção da gravação com seu rebolado.

Enquanto isso, Daniel, também conhecido como Falcão do Funk, usava uma bermuda azul, aparecendo sem camisa, exibindo seu corpo todo tatuado, até a cabeça e rosto. Eles dançam a música “Semblante de Criminoso”, do MC Myres, com Dj Cayoo e Isabely Thompson.

Veja o momento em que Mel Maia e Daniel aparecem dançando à beira da piscina:

Além disso, também nesta terça-feira, 22, a atriz compartilhou uma foto em seu Instagram que levantou suspeitas de que eles estariam juntos. No clique, ela e Daniel aparecem grudadinhos, enquanto o cantor sorri atrás de Mel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

Mesmo com os dois surgindo nas redes sociais para falar que tudo não passa de amizade, muitos vídeos dos dois se beijando e chamando de apelidos carinhosos circulam pela internet, deixando os internautas cada vez mais confusos sobre o real status do casal.

Mel Maia se pronuncia sobre vídeo onde ela aparece beijando MC Daniel

No vídeo em questão, que circula pela web, Mel e Daniel dão um selinho, e MC Ryan SP, funkeiro amigo do cantor, que estava em ligação por vídeo com ele, brinca que teria tirado um print. Os dois, então, pedem que ele não faça isso. Mel chega a dizer: “Não faz isso por favor”, enquanto Daniel dizia: “Agora não”.

Fim do mistério? Vazam vídeo da Mel Maia e Mc Daniel se beijando. Eae vocês shippam ? 👀🔥 pic.twitter.com/GBa9tWkDwb — INSTA:@BABADODOSFAMOSOSRJ (@babadofamososrj) November 21, 2022

Em seus stories, Mel explicou que o beijo foi um gesto de carinho entre amigos. Para explicar, ela aparece ao lado de Daniel e de sua mãe. “Fala Daniel, para a galera que está achando que a gente se beijou de verdade”, começou a atriz. “Pô, papo reto e sem neurose, o bagulho é montagem, é fake news”, brincou o cantor, zombando da situação. “Não chegou a ser nem beijo técnico. Foi um beijo superficial”, continuou o cantor, falando sobre o caso. “Gente, eu duvido que vocês nunca fizeram isso com os amigos de vocês. Não é mãe? Dá um selinho”, completou a atriz, dando um selinho em sua mãe.