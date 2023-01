Mel Maia curte noite com o namorado, MC Daniel, no shopping

Mel Maia é fotografada em passeio no shopping com o namorado, MC Daniel, e se diverte com os paparazzi

A atriz Mel Maia (18) aproveitou a noite do último domingo, 8, para curtir um passeio com o namorado, MC Daniel (24), em um shopping no Rio de Janeiro. A estrela foi flagrada pelos paparazzi e até fez poses ao lado do amado para o fotógrafo de plantão .

Vale lembrar que os dois assumiram o namoro no final de 2022, após algumas semanas de rumores sobre os dois. O pedido oficial de namoro aconteceu no início de janeiro de 2023, quando eles trocaram as alianças de namoro. Inclusive, eles escolheram alianças luxuosas de uma joalheria norte-americana famosa. As joias são avaliadas em R$ 33.450.

Inclusive, Mel Maia fez uma declaração de amor para MC Daniel. "Meu melhor amigo é meu namorado. Nunca me senti tão amada e tão valorizada, prometi que não ia mais entregar meu coração na mão de ninguém, mas você ta cuidando dele melhor que eu! obrigada por ser essa pessoa INCRÍVEL, achei que pessoas assim como você só existissem em filmes kkkk séloco tiw, te amo", disse ela.

Fotos: AgNews

Mel Maia rebate comparações com Jade Picon

No elenco da próxima novela das 7 da Globo, 'Vai na Fé', Mel Maia negou as comparações de sua personagem, Guiga, com a personagem Chiara, interpretada por Jade Picon em 'Travessia'. "Eu não estou acompanhando Travessia e a minha personagem também não. Não sei se temos algo em comum quando se trata da personalidade, talvez no estilo", afirmou.

A autora da novela, Rosane Svartman, concorda em partes com as semelhanças das personagens. "Todas as novelas que tratam de atualidades e tem temas contemporâneos vão ter características de personagens que tem a ver, que parecem à primeira vista. Acho que são personagens bem diferentes com trajetórias e abordagens bem diferentes", afirmou.