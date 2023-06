Mel Maia curte noitada com as amigas em meio a boatos de término

Após suposta crise com MC Daniel, Mel Maia chama atenção ao surgir toda produzida nas redes sociais

A atriz Mel Maia decidiu ignorar os boatos de um suposto término com o namodado MC Daniel e saiu para curtir a noitada carioca ao lado de suas melhores amigas na última sexta-feira, 09. Toda produzida, a intérprete de ‘Guiga’ na novela da Globo ‘Vai na Fé’, chamou atenção dos seguidores ao surgir belissíma nas redes sociais.

“Hmm, quem são essas bebezonas? Bem lindas, nem parece que a gente está no Brasil”, Mel brincou ao posar no espelho com um grupo de amigas: “Europeias”, uma delas apontou sobre a escolha dos looks. Vale lembrar que o funkeiro, com quem a atriz teria terminado o relacionamento, está passando uma temporada na Europa.

Na sequência, Mel mostrou mais detalhes das peças eleitas: um top preto coladinho, com uma calça cargo larga e uma jaqueta prateada. A morena escolheu o look para curtir a festa de aniversário de uma de suas melhores amigas. Após a noitada, a artista até deu uma passadinha na praia e fez exercícios durante a madrugada.

Mel Maia e MC Daniel assumiram o relacionamento em janeiro deste ano. Segundo o músico, foi a atriz que demonstrou interesse e deu o primeiro passo na relação ao ligar para ele após um show. Mas segundo informações do portal LeoDias.com, o romance teria esfriado após alguns desentendimentos e o casal teria optado por um ponto final.

Amigos próximos dão mais detalhes sobre término de MC Daniel e Mel Maia:

Ainda segundo informações do portal LeoDias.com, amigos próximos ao casal teriam confirmado o término de Mel Maia e MC Daniel. Eles teriam dito que ficaram surpresos com o fim do relacionamento e que os dois estão abalados. Vale lembrar que o cantor, inclusive, foi flagrado sem aliança recentemente, enquanto a assessoria da atriz preferiu não se pronunciar.