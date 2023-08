Mel Maia confirma fim do namoro com MC Daniel: "Seguimos amigos"

Nas redes sociais, a atriz Mel Maia comunicou o fim de seu namoro com MC Daniel

Acabou! Na tarde desta terça-feira, 29, Mel Maiaanunciou o fim de seu namoro com MC Daniel. Nos Stories do Instagram, a atriz, que esteve no ar na novela Vai na Fé, da TV Globo, contou que os dois decidiram ser apenas amigos.

"Oi, galera! Eu venho aqui porque temos uma relação muito transparente. E sinto que eu precisava comunicá-los. Meu namoro com Daniel surgiu de uma amizade. Nós nos amamos, nos respeitamos e queremos o bem um do outro. E nós decidimos juntos preservar esse sentimento tão importante. Não somos mais um casal, mas seguimos amigos. Eu torço por ele. E ele por mim. E seguimos assim! Aos fãs e amigos, deixo o meu amor e agradecimento por nos respeitar sempre. Beijos, Mel", escreveu a artista.

Os boatos de que os dois haviam terminado novamente o relacionamento passou a circular nas redes sociais após Mel não comparecer à festa de aniversário do cantor, que aconteceu no último domingo, 27. Além disso, a atriz não postou nenhuma homenagem nas redes sociais, deixando os fãs intrigados.

Vale lembrar que a artista e o funkeiro assumiram publicamente o relacionamento em dezembro de 2022. Em junho, eles se separaram. Algumas semanas depois, os dois foram flagrados juntos em encontros com os amigos, mas não confirmaram que estavam juntos. No começo de agosto, durante uma viagem para os Estados Unidos, eles apareceram trocando beijos, mostrando que reataram o romance.

Confira a postagem:

Mel Maia fala sobre o fim do namoro - Reprodução/Instagram

Mel Maia se irrita com fãs de MC Daniel

Recentemente, Mel Maia mandou um recado bem direto para as fãs de MC Daniel. A atriz saiu para jantar com seu namorado, e não gostou da postura de algumas mulheres para com o funkeiro. Tudo começou quando Mel publicou um vídeo ainda no restaurante, no qual Daniel perguntava se ela estava com ciúmes dele.

Apesar de não ter respondido, entregou seu desconforto com a situação negando um beijo para o amado. Em seguida, Mel Maia fez questão de expor sua insatisfação nos Stories. "Meninas, eu só queria saber de uma coisa. Eu sou invisível por acaso? Por que vocês acham que vocês podem jogar para o meu namorado? Tipo ficar olhando pra ele, dando em cima", desabafou ainda.