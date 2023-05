Mel Maia chama atenção com prendedor de cabelo de R$ 2.850 mil em shopping do Rio

Acessível e simpática, atriz Mel Maia chama atenção com acessório caro em shopping do Rio; veja imagens

A atriz Mel Maia, que completou 19 anos recentemente, chamou atenção na noite da última quarta-feira, 10, ao aproveitar um momento de lazer na companhia dos amigos, no luxuoso Shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, localizado no Rio de Janeiro.

Usando um moletom cropped, calça jeans cargo, tênis branco, ela também optou por um óculos escuro que deixou o visual ainda mais cool.

Com um estilo descolado e atemporal, a estrela que interpreta a Guiga em 'Vai na Fé', decidiu fugir e se esconder ao perceber que estava sendo alvo das lentes do profissional.

"Estamos fugindo do paparazzo. A gente está brincando de pique-esconde com paparazzo. Ele perdeu. Ele ainda falou assim: 'está achando que não vou achar vocês?'. Então, tá bom. Ele não achou", brincou Mel em suas redes sociais ao falar sobre o perdido que deu no paparazzi.

Mas o 'esconde-esconde' não durou por muito tempo, isso porque ao entrar na loja da Prada, a estrela mostrou toda sua simpatia ao acenar para o fotógrafo que estava no local.

No estabelecimento, a namorada de MC Daniel (25) fez a alegria dos vendedores ao experimentar um acessório de cabelo que chega a custar mais de R$ 2.800 mil. Poderosa, hein?!

VEJA AS FOTOS DE MEL MAIA NO SHOPPING DO RIO DE JANEIRO:

Foto: Edson Aipim/AgNews

Foto: Edson Aipim/AgNews

Foto: Edson Aipim/AgNews

Foto: Edson Aipim/AgNews

Mel Maia ganha presente baratinho do namorado que se justifica: "De coração"

Mel Maia foi surpreendida pelo namorado, em seu aniversário de 19 anos, Isso porque o funkeiro MC Daniel, mostrou em suas redes sociais, o momento em que ele entregou um álbum com fotos de momentos do casal.

"Dou milhares de presentes para ela que tem valor em dinheiro, esse foi barato e de coração. O que ela se emocionou e mais gostou desde quando começamos a namorar", disse ele ao fazer a surpresa para a companheira.