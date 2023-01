Mel Maia alfineta internautas que estão dando em cima de MC Daniel

Atriz Mel Maia dá alfinetada para mulheres que estão tentando ficar com seu namorado nas redes sociais

A atriz Mel Maia (18) deixou as redes pegando fogo na madrugada desta terça-feira, 24. Isso se deu pois a artista usou suas redes sociais para publicar um vídeo ao lado do seu namorado, o funkeiro MC Daniel (24), alfinetando as mulheres que estão dando em cima do cantor.

“Gente, só pra avisar que o meu namorado é 100% fiel. Então, não adianta tentar. Não adianta, porque ele é 100% fiel e 100% da Memel”, começou a atriz. “Quer tentar? Tudo bem, mas vai passar a maior vergonha”, completou Mel, debochando.

Os internautas dividiram opiniões sobre a atitude da atriz. “Incrível como todo vídeo da Mel Maia e desse casal eu sinto vergonha alheia”, disse um usuário. “Absolutamente nada contra, mas eu jamais teria coragem de fazer um Story desse, e só de assistir me deu três arrepios”, comentou outra.

Mel compartilhou os bastidores da novela em seu Instagram

Mel Maia tem compartilhado bastante dos bastidores da novela em suas redes sociais. Semana passada ela mostrou o processo que esconder as tatuagens que tem pelo corpo para as gravações. A atriz postou vídeos em seu Instagram mostrando o processo em que o maquiador tampa com base os desenhos que ela tem na virilha, barriga e atrás da orelha.

"E vamos para a tour da tatuagem. Se há três anos eu tivesse pensando que faria uma personagem que não teria tatuagens, porque faria uma tatuagem de henna em cena, eu não teria feito as tatuagens", brincou a atriz. Depois, Mel exibiu, impressionada, o 'desaparecimento' de um de seus desenhos. "Olha o poder da maquiagem", disse ela.