Mel Maia abre mão da área VIP e se joga na farra com bolsa avaliada em R$ 23 mil

Sem medo, Mel Maia curtiu o Carnaval no Rio de Janeiro entre os populares; veja

Poderosa! Na madrugada deste domingo, 19, a atriz Mel Maia (18) mostrou toda sua elegância e estilo ao curtir a folia de Carnaval no Rio de Janeiro ao lado dos amigos.

Porém, um detalhe chamou a atenção dos seguidores! É que a protagonista de 'Vai Na Fé' da TV Globo, abandonou o camarote VIP e preferiu curtir a farra no meio dos foliões, na área comum do evento.

"Vamos de pistão, porque a área dos artistas não tem graça", legendou um vídeo, onde ela aparece dançando entre os fãs.

Na ocasião, a namorada de MC Daniel (25), elegeu um look sofisticado, composto por uma saia toda trabalhada em plumas e um cropped no modelo tomara que caia. Para arrematar a produção, Mel não poupou discrição e surgiu com o presente que recebeu do amado: sua bolsa da Prada, avaliada em R$ 23 mil segundo o site oficial da marca.

"Esse é meu look final. Bolsinha que o boy me deu, da Prada, bem chique, maravilhosa, linda", disse Mel, ao dividir com os fãs através dos Stories o resultado da produção do visual.

VEJA O VISUAL DE MEL MAIA:

Foto: Reprodução/Instagram

ASSALTO

Ainda na última semana, Mel Maia compartilhou com os seguidores através de suas redes sociais, o momento de terror que vivenciou ao lado da família após ser assaltada no Rio de Janeiro.

"Eu e minha família fomos roubados. Eu, meu pai, minha mãe, o Daniel - os dois telefones do Daniel, o meu telefone, o carro novo que eu tinha acabado de comprar para o meu pai, tudo", começou ela.

Na sequência, a atriz desabafou e fez um apelo pelo automóvel recém-comprado. "Se a pessoa que roubou o carro do meu pai estiver vendo esse vídeo, por favor, devolva para a gente. Pelo amor de Deus! Nossa vida toda está aí dentro. Meu celular, o celular do Dani. Por favor, por favor! Amanhã a gente vai ver o que faz, se compra celular novo para entrar em contato com todo mundo. Tem uma p* de trabalho para fazer, um monte de coisa para resolver", lamentou ela.