Mel Maia abre álbum de fotos se divertindo com amigos e namorado, MC Daniel

Atriz Mel Maia, que irá viver personagem na nova novela das sete da Globo, encanta seguidores com momentos divertidos vividos

Nesta segunda-feira, 9, a atriz Mel Maia (18) compartilhou em suas redes sociais um álbum de fotos nas quais aparece se divertindo muito! Acompanhada de amigos, como a cantora Jojo Todynho (25), além do namorado, o funkeiro MC Daniel (24).

“Vivendo”, escreveu a atriz na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. A famosa, que vai viver a personagem Guiga na próxima novela das sete da Rede Globo, Vai na Fé, mostrou momentos de Réveillon, festas e muito mais.

Nos comentários, os seguidores adoraram a publicação da atriz. “Xi amu”, escreveu a também atriz, Maísa. “Você é meu oxigênio”, elogiou todo apaixonado o cantor namorado da famosa. “Sabe viver”, exaltou um seguidor. “Não olhem, é do Fafa”, brincou um outro.

Veja a publicação da atriz Mel Maia mostrando alguns momentos que viveu durante os últimos dias que encantou seus seguidores:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)



Mel Maia rebate comparações com Jade Picon

No elenco da próxima novela das 7 da Globo, 'Vai na Fé', Mel Maia negou as comparações de sua personagem, Guiga, com a personagem Chiara, interpretada por Jade Picon em 'Travessia'."Eu não estou acompanhando Travessia e a minha personagem também não. Não sei se temos algo em comum quando se trata da personalidade, talvez no estilo", afirmou.

A autora da novela, Rosane Svartman, concorda em partes com as semelhanças das personagens. "Todas as novelas que tratam de atualidades e tem temas contemporâneos vão ter características de personagens que tem a ver, que parecem à primeira vista. Acho que são personagens bem diferentes com trajetórias e abordagens bem diferentes", afirmou.