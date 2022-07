Mel Fronckowiak impressiona ao posar em meio à natureza: "Me recarrego"

Mel Fronckowiak compartilhou fotos de suas viagens e falou sobre seu amor pela natureza

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 16h42

Mel Fronckowiak(34) dividiu com os seguidores das redes sociais alguns cliques em meio à natureza.

Nas imagens publicada no Instagram nesta quarta-feira, 6, a atriz aparece em um barco e também sentada em uma pedra perto de uma cachoeira, e confessou que ama viajar e ficar perto das belezas naturais.

"Vocês também sentem essa necessidade de ficar perto da natureza? Nas minhas viagens, trabalhando ou passeando, sempre procuro me conectar com as belezas naturais dos lugares. Às vezes até refaço as rotas pra poder garantir um tempo ali, contemplando todas as maravilhas que a natureza nos concede. Nunca volto a mesma. Me recarrego", confessou a artista.

A mulher do ator Rodrigo Santoro(46) ainda contou que ama dividir as experiências que adquire nas viagens. "E o Brasil é um santuário verde, né? Um lugar pra experimentar muitos momentos como esses. Gosto de acumular essas histórias, principalmente pra chegar em casa e compartilhar com a minha filha e com todos que amo, transmitir pra eles as minhas paixões. Afinal, como disse Galeano, "os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que somos feitos de histórias". E eu quero ter muitas pra contar", completou.

Além das belas paisagens, a beleza de Mel chamou a atenção dos seguidores. "Que maravilhosa", disse uma seguidora. "Que linda", afirmou outra. "Uau, perfita. Deve ser incrível acumular histórias ao redor desse país verdinho", falou uma terceira.

Confira as fotos de Mel em meio à natureza: