Meio-irmão de Lisa Marie Presley, filho de brasileiro fala da morte da cantora

Navarone Garibaldi é filho de Priscilla Presley, viúva de Elvis, com produtor brasileiro Marco Garibaldi

O músico Navarone Garibaldi (35) falou sobre a morte de sua meia-irmã, Lisa Marie Presley, única filha de Elvis Presley com Priscilla Presley. Navarone é filho de Priscilla com o produtor brasileiro Marco Garibaldi.

Através de uma publicação em seu perfil oficial no Instagram, o artista publicou uma foto ao lado da irmã, quando tinha 19 anos, brincando com ele quando era bem pequeno. “Minha irmã mais velha, espero que agora você esteja em paz e feliz com seu pai e seu filho ao seu lado. Sei que os últimos dois anos não foram fáceis para você e gostaria que as coisas tivessem sido diferentes entre nós”, começou.

“Independentemente disso, você é minha irmã e estou enviando amor e orações por sua jornada. Eu ainda não consigo acreditar nisso, estou sem palavras. Te amo irmã. Beijos.”, completou, misturando inglês e português.

Morre Lisa Marie Presley, única filha de Elvis Presley

A cantora e compositora Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley e Priscilla Presley, faleceu aos 54 anos de idade. A morte dela aconteceu nesta quinta-feira, 12, aos 54 anos de idade. Ela foi internada às pressas após sofrer uma parada cardíaca em sua casa na Califórnia, nos Estados Unidos, mas não resistiu.

A morte dela foi confirmada por um comunicado emitido por sua mãe para a revista People. “É com o coração apertado que eu compartilho a notícia devastadora de que a minha linda filha Lisa Marie nos deixou. Ela foi a mulher mais apaixonante, forte e carinhosa que eu conheci. Nós pedimos por privacidade enquanto lidamos com esta perda profunda. Obrigada por todo o amor e orações. Neste momento, não daremos outros comentários”, informou.