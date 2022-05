Megan Fox e Machine Gun Kelly podem estar esperando o primeiro filho após atitude suspeita do cantor e da atriz durante o 'Billboard Music Awards'

Depois do cantor Machine Gun Kelly (32) dedicar música no Billboard Music Awards 2022 ao "filho ainda não nascido", outros indícios de uma possível gravidez de Megan Fox (36) começaram a rondar o casal.

Megan Fox e Machine Gun Kelly podem estar esperando o primeiro filho após atitudes suspeitas no 'Billboard Music Awards':

Durante a apresentação da música Twin Flame, o cantor disparou em meio ao público: “Eu escrevi essa música para minha esposa. Isto é para o nosso filho ainda não nascido", afirmou ele.

De acordo com o Page Six, o ator e a atriz compareceram à festa do rapper Sean Combs depois da premiação, que aconteceu no último domingo, 15, e lá ela imediatamente caiu na pista de dança e evitou qualquer tipo de bebida alcoólica.

Ainda de acordo com o site, a festa promovida pelo rapper era open bar para os convidados. "Ela não bebeu nada alcoólico a noite toda", disse uma fonte ocular ao Page Six.

Até o momento, os representantes do casal não confirmaram se eles estão esperando ou não o primeiro filho. Vale lembrar que a atriz é mãe de três crianças, Bodhi, Noah e Journey River Green, do seu antigo casamento com o ator Brian Austin Green (48).