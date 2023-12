MC Poze sofre acidente de carro após brigar em porta de boate: “Livramento”

Após protagonizar uma confusão na entrada de casa noturna, MC Poze do Rodo acabou se envolvendo em um sério acidente de carro no Rio de Janeiro

O cantor MC Poze do Rodo passou por um “livramento” e tanto na madrugada desta segunda-feira, 11. Após protagonizar uma briga na porta de uma boate, o artista acabou se envolvendo em um grave acidente de carro na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Apesar do susto, ele saiu ileso e contou que está pronto para arrematar outro veículo.

Através das redes sociais, Poze contou que foi barrado de entrar na casa de festas pelo segurança local: “Só para deixar claro que nós estávamos com aval para entrar na casa de show por um dos donos. Seguranças que se acham polícia, querem mostrar serviço, acabam gerando tudo isso! Nós estamos certos, quem quiser vir contra, pode vir!”, disse.

Na sequência, o funkeiro contou que estava parado na porta da boate esperando a liberação para entrar e curtiu sua noite: “Arrumou problema com a pessoa errada, nós vamos vir com a solução, estamos aqui no mesmo local, daqui nós não saímos e ninguém nos tira”, explicou Poze, que conseguiu entrar na boate e apareceu no camarote posteriormente.

No entanto, ao retornar para casa após a noitada, o cantor acabou envolvido em um grave acidente, colidindo frontalmente com outro carro. Conforme divulgado pelo Gshow, o corpo de bombeiros foi acionado para atendimento, porém não houve feridos entre os envolvidos e não foi necessário prestar primeiros socorros.

Em imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver Poze deixando o veículo após a batida. Além disso, também é possível notar que o veículo sofreu danos consideráveis, mas o cantor fez questão de deixar claro que não está preocupado com bens materiais ao atualizar seu estado de saúde em seu perfil após o acidente.

“Acidente foi coisa boba. Já passamos por coisas que nego não suportaria nem a metade. Graças a Deus ele sempre está comigo! Carro quebrou? Vou lá hoje e compro outro. Obrigado, papai, por mais esse livramento”, o cantor tranquilizou seus seguidores após o susto em seu perfil oficial no Instagram, o 'Poze Vida Louca'.

MC Poze do Rodo já é pai pela quinta vez:

MC Poze do Rodo celebrou a chegada de sua quinta filha no mês passado! Através das redes sociais, ele apresentou sua herdeira recém-nascida, Manuela, fruto do relacionamento com a estudante de biomedicina Myllena Rocha, para os fãs: “Tropa da mineirinha”, ele se derreteu pela pequena, que nasceu em Minas Gerais.

Vale lembrar que além da recém-nascida, o cantor também é pai de outros quatro herdeiros: Júlia, de 3 anos, Miguel, de 2 anos, e Laura, de 1 aninho, que são todos frutos do relacionamento com VivianneNoronha. Além disso, ele também celebrou a chegada de Jade, que nasceu em setembro, fruto do relacionamento com Isabelly Pereira. Com cinco filhos, ele não pretende fechar a fábrica!

Ao anunciar a chegada da quarta herdeira, Poze brincou afirmando que está pronto para assumir o posto de Mr. Catra: “Igual eu amo todos os meus filhos, esse eu vou amar da mesma forma, porque é meu, entendeu? Vou ser pai de novo. Mr. Catra, estou chegando”, ele fez referência ao número extenso de filhos que o cantor teve enquanto ainda era vivo, 32 herdeiros.