MC Mirella surpreende ao mostrar foto de sete anos atrás, sem cirugias e procedimentos

Cantora de funk MC Mirella resgata foto antiga, com 18 anos de idade, antes de fazer cirurgias e procedimentos estéticos

Nesta quarta-feira, 5, a cantora de funk MC Mirella decidiu surpreender todos os seus seguidores! Em suas redes sociais, a famosa e ex-Fazenda resgatou uma foto bem antiga, de quando ainda tinha 18 anos de idade e não tinha feito nenhuma intervenção estética, como cirurgia ou procedimentos, em seu corpo e rosto.

A foto em questão era de quando Mirella tinha apenas 18 anos de idade, com nenhum procedimento realizado. “Mirella com 18 anos e um total de zero plásticas e zero procedimentos”, escreveu a cantora, ao compartilhar a foto através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram.

Hoje, a artista está com 25 anos de idade e grávida de sua primeira filha, Serena, fruto de seu relacionamento com o cantor e dançarino, Dynho Alves. Recentemente, Mirella usou suas redes sociais para desabafar sobre sua auto estima durante a gravidez da bebê. “Tô me sentindo feia demais ultimamente. Logo, logo deve passar, né?!”, disparou.

Olha eu com 18 anos kkkkkkk pic.twitter.com/TR5fFn0SbV — mirella ⚡️ bad mi (@xbadmix) July 5, 2023

MC Mirella justifica momento polêmico em chá revelação

MC Mirella e Dynho Alves viveram fortes emoções no chá revelação luxuoso da primeira filha. Além de descobrir que teriam uma menina, a cantora causou polêmica com uma performance em meio a descoberta do sexo da bebê, que foi exibida em uma live nas redes sociais. Acontece que a cantoria não agradou os espectadores e a artista veio a público esclarecer a atitude.