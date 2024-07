MC Mirella pede desculpas a Iza após expor mensagens de Yuri Lima

A funkeira dividiu com internautas que havia mensagens de Yuri Lima, antes da polêmica de traição com Iza, e expôs prints do ocorrido

MC Mirella foi uma das famosas que se revoltou com a traição de Yuri Lima, exposta pela cantora Iza, que está à espera de um bebê do atleta. No calor do momento, como classificou a funkeira, ela resolveu expor que recebeu mensagens do ex da artista, as quais ignorou, porém revelou que se arrependeu da atitude e pediu desculpa a colega de profissão, nesta quinta-feira (11).

A funkeira começou esclarecendo o motivo de não ter enviado os prints a Iza assim que recebeu as mensagens de Yuri: "Na época, eu não mandei mensagem para ela falando porque ela não ia ver, com 20 milhões de seguidores, e porque pensei: 'ela está no começo da gestação, não nesse momento. Vou ignorar esse cara'. Se acontecesse alguma coisa, como eu iria me perdoar depois?", pontuou a artista que se tornou mãe de Serena no início do ano.

Mirella ainda pontuou que ficou bastante abalada com o estouro do caso, chamando o jogador de "pilantra". Além disso, a cantora ligou os pontos e imaginou que não teria sido a primeira mulher e receber mensagens do ex de Iza:

"Por isso que eu disse que foi na euforia. Todo mundo só falava disso aqui em casa e, por isso, acabei falando. Me desculpe se isso possa ter causado mais dor nela, porque realmente foi na intenção de esculhambar esse cara, mas não soube me expressar direito", concluiu a artista.

As mensagens de Yuri Lima para Mirella

Mirella revelou que recebeu mensagens do jogador enquanto ele namorava Iza, após a cantora expor que havia terminado o relacionamento em decorrência de uma traição. A funkeira apenas comentou sobre o recebimento das mensagens, que teriam sido apagadas por Yuri: "Ele tinha me mandado mensagem logo quando saiu que ela estava grávida. Fui ver agora e ele apagou. Passada!".