MC Mirella expõe mensagens de Yuri Lima após anúncio da gravidez com Iza

Em meio ao escândalo de traição, MC Mirella afirma ter recebido mensagens de Yuri Lima logo após o jogador anunciar a gravidez de Iza

Na noite da última quarta-feira, 10, MC Mirella usou as redes sociais para revelar que recebeu mensagens de Yuri Lima logo após o anúncio da gravidez de Iza. Depois da cantora expor a traição e anunciar o fim do relacionamento com o jogador de futebol, a funkeira contou que ele tentou puxar assunto com ela há poucos meses, mas foi ignorado.

Através das redes sociais, Mirella comentou que estava chocada com a situação. Apesar disso, revelou que já havia recebido mensagens "estranhas" do jogador anteriormente: “Ele tinha me mandado mensagem logo quando saiu que ela estava grávida! Achei estranho, nem respondi! Fui ver agora e ele apagou! Passada!”, disse a famosa, que é casada com o dançarino Dynho Alves.

“Se fosse comigo nem sei o que eu seria capaz de fazer... grávida, mano!”, Mirella detonou a atitude do jogador de futebol. Além disso, a funkeira rebateu alguns comentários afirmando que ela deveria ter contado sobre as mensagens para Iza: “Até parece que eu ia fazer isso. Eu não, a minha parte eu fiz, não respondi”, ela tentou se defender em outro comentário.

Por fim, Mirella respondeu outro seguidor que questionou o motivo dela ter usado um emoji sorridente entre as declarações sobre a traição: “Não coloquei vírgula, mas foi pro “kkk achei estranho”, porque no caso certeza (a mensagem) foi pra puxar assunto, mas aí só ignorei porém apareceu que foi visualizado ele viu que não respondeu e apagou”, completou.

“Mas enfim. Só falei isso porque realmente além desse caso que foi exposto, ele devia fazer isso com outras também. Sinto muito por ela, ainda mais gestando, a bebê sente tudo”, Mirella deixou uma mensagem de apoio para cantora. Vale lembrar que Iza surpreendeu ao revelar que foi traída pelo namorado, Yuri Lima, durante a gravidez.

Ela espera o nascimento da primeira filha, Nala, que nascerá em breve, e gravou um vídeo para revelar que descobriu que o jogador de futebol estava conversando com uma ex-namorada. Com isso, a artista decidiu romper o relacionamento. Inclusive, ela disse que pessoas estavam cobrando dinheiro para divulgar as informações da traição.

Iza agradece apoio de Leo Dias:

A cantora Iza surpreendeu ao escrever um recado para o colunista Leo Dias após revelar o fim do namoro com o jogador de futebol Yuri Lima. Em uma mensagem nos stories de seu perfil no Instagram, ela agradeceu por uma atitude do jornalista. Isso porque Leo Dias foi quem recebeu as provas da traição de Yuri contra Iza.

No entanto, ele decidiu entregar o material para a equipe da cantora e não publicar em seu site antes que ela tomasse uma decisão. Depois que Iza publicou o vídeo sobre traição e o fim do namoro, ele divulgou mais informações sobre o que descobriu e ela agradeceu pelo colunista ter mantido a história em segredo até então.