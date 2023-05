MC Mirella está grávida de Dynho Alves, aponta colunista

Jornalista afirma que fontes próximas do casal Mirella e Dynho Alves disseram que os dois esperam seu primeiro filho

A cantora MC Mirella estaria esperando o primeiro filho com Dynho Alves, com quem tem um relacionamento iô-iô desde 2017.

Fontes próximas ao casal teriam confirmado à coluna do Leo Dias, do Metropoles, sobre a gestação da ex-Fazenda. Recentemente, ela tem aparecido menos nas redes sociais e mostrado menos o corpo, sendo que na última selfie com Dynho, posou de costas sem mostrar a barriga. No entanto, após a publicação do jornalista, ela apareceu dançando de barriga de fora sem mostrar nenhuma saliência, no entanto, o vídeo pode ser antigo.

Os dois tem um relacionamento envolto em polêmicas, com idas e vindas e já chegaram a ser casados. Quando ele participou da 'Fazenda', acabou ficando bem próximo da blogueira Sthe Matos, o que causou um grande bafafá, já que os dois eram comprometidos. Eles terminaram o relacionamento, ela se mostrou bem abalada nas redes sociais, mas reataram o romance recentemente.

Confirmação

A CARAS entrou em contato com a assessoria de Mirella, mas não recebeu uma resposta até a publicação desta matéria.