Mc Loma surpreende ao comemorar gol do Brasil tirando a roupa

Cantora Mc Loma ficou feliz com o gol do Brasil contra a Suíça e comemorou de jeito inusitado

A cantora Mc Loma (20) surpreendeu ao comemorar o gol do Brasil contra a Suíça de jeito inusitado. A celebração foi publicada nas redes sociais.

Em jogo sofrido com um gol de Vini Jr. (22) anulado, o gol de Casemiro (30) foi um alívio profundo. A cantora também achou, pois ao gritar e pular, tirou a calça e ficou só de calcinha com várias pessoas em volta. Já só de roupa íntima, a dona do hit "Envolvimento" ainda rebolou.

"A MC Loma tirando as calças nos gols do Brasil. Só tem maluco nesse país", comentou um internauta. "A MC Loma ficando só de calcinha fez meu dia", disse outro.

Mc Loma é mãe de Melanie, de dois meses. A identidade do pai já foi muito especulada e apesar de falar sobre ele, ela nunca disse quem é, pois, ele não é presente e "não ajuda em nada".

Veja o vídeo de Mc Loma: