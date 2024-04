MC Loma presenteia a mãe com um apartamento: 'Ela realizou meu sonho'

Mãe da cantora MC Loma, Claudia Silva revelou que foi surpreendida pela artista com um belíssimo apartamento em Pernambuco

A cantora MC Loma realizou o sonho de sua mãe e a presenteou com um belíssimo apartamento em Candeias, Pernambuco. A novidade foi compartilhada através das redes sociais de Claudia Silva, que dividiu com os seguidores algumas imagens da nova residência e agradeceu a filha pela surpresa.

Em seu perfil oficial no Instagram, a mãe de MC Loma publicou um vídeo bastante emocionada ao falar sobre o gesto da artista. "Vim mostrar para vocês essa vitória. Vai fazer um ano que a minha filha Paloma estava pretendendo me dar um apartamento. E hoje, conseguimos. Paloma comprou um apartamento para mim, estou muito feliz. Ela realizou o meu sonho. Estou muito feliz e emocionada", declarou ela.

Na legenda, Claudia Silva escreveu: "Venho compartilhar com vocês mais uma vitória. Obrigado Deus! E minha filha Paloma". A cantora, por sua vez, também deixou um comentário bastante especial na publicação. "Parabéns mãe, você merece tudo de bom e que Deus nos abençoe mais e mais", disse MC Loma.

A artista ficou famosa em 2018 ao lado das amigas Mirella e Mariely Santos, as Gêmeas Lacração, com o hit 'Envolvimento'. Atualmente, MC Loma soma mais de 14 milhões de seguidores em seu Instagram e compartilha com os fãs seu dia a dia junto com a filha, Melanie, de 1 aninho de vida.

Gabriela Prioli surpreende professor da 'Dança dos Famosos' com carro zero

A influenciadora digital e advogada Gabriela Prioli, eliminada na repescagem da 'Dança dos Famosos', quadro do programa Domingão com Huck, surpreendeu Jefferson Bilisco, seu professor e companheiro na disputa, com um belíssimo presente. Através das redes sociais, o dançarino compartilhou o momento em que recebeu um carro zero da famosa.

No registro publicado, é possível perceber Jefferson bastante emocionado após Gabriela revelar a surpresa. Após a entrega da chave, os dois ainda se divertiram ao recordar alguns passos de dança.

"O que dizer sobre acolhimento, carinho, atenção e cuidado de dois grandes atores que, conseguiram me enganar total. Em nenhum momento desconfiei que vocês me fariam essa surpresa", iniciou Jefferson na legenda, em agradecimento a Gabriela e a seu marido, o DJ Thiago Mansur.

E completou: "Desde a fase de grupos nossa sintonia foi se encaixando na mesma frequência, não só, é obra do destino. Tínhamos muito em comum. 'Ava & Pétala'. 'Gabi ou Pri'. Eu vi o quanto é incrível vê-la movimentar-se, você tem muita, mas muita facilidade de também se comunicar com o corpo dançando, eu super fiquei empolgado de assistir em um curto espaço de tempo você dançar e brilhar de uma forma extraordinária".

Ainda durante a entrega do veículo, Gabriela Prioli leu em voz alta uma carta relatando a experiência de participar da competição ao lado do amigo. Confira!