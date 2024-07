MC Livinho lamenta morte de produtor Adileon Eva: 'Mundo cruel'

Produtor e amigo íntimo de MC Livinho, Adileon Eva, foi morto na madrugada de sexta-feira (12), na zona norte de São Paulo

MC Livinho usou seu perfil secundário no Instagram para lamentar a morte do amigo e produtor musical, Adileon Eva, nesta sexta-feira (12). Embora o artista não tenha dito a causa da perda do amigo, imagens de uma câmera de segurança, de um bar em São Paulo, mostraram que o empresário foi baleado na cabeça durante a madrugada e não resistiu ao ferimento.

"Irmão, você tinha um coração puro. Isso não é justo. Te amo eternamente, não existirá outro igual, com a sua autoestima. Um parceiro que nos contagiava sempre", escreveu o cantor. O artista compartilhou registros ao lado do amigo junto da música Que Mundo é Esse Tão Cruel, do MC Kevin O Chris.

Nos vídeos compartilhados por Livinho, o artista aparece sorrindo das brincadeiras feitas pelo produtor, que parecia ser alguém com bom-humor e carisma. Além das publicações nos stories, Livinho também alterou a foto de perfil das contas no Instagram para uma imagem de luto. A notícia da morte surpreendeu o cantor, já que ele está em Portugal para se apresentar no BR Fest, um festival de musica brasileira na Europa.

Morte de Adileon Eva é investigada pela polícia de São Paulo

Segundo o portal G1, a morte do empresário está sobre os cuidados do 38º Distrito Policial de São Paulo, que investiga a motivação do crime. Ainda que o motivo siga desconhecido, o autor do disparo foi identificado como Claudeliano Gomes Santos, na casa de quem foram encontradas munições e a esposa dele, que disse desconhecer o paradeiro do marido.

O produtor de Livinho estava em um bar do Jardim Peri, na zona norte da capital paulistana, quando foi surpreendido pelo autor do disparo, que, como apontado pela câmera de segurança, estava conversando com a vítima minutos antes. Ainda que tenha dado entrada na unidade de pronto-atendimento, com os primeiros socorros, o homem não resistiu.