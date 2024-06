MC Guimê relembra exagero com bebida em festa de Neymar Jr

O funkeiro e ex-BBB MC Guimê relembrou quando participou de uma festa de Neymar Jr em Paris, na França, e acabou exagerando na bebida

MC Guimêparticipou do podcast Novo Papo, apresentado por Lígia Pessoto, relembrou um episódio em uma festa dada por Neymar Jr em Paris, na França. O cantor e ex-participante do BBB 23, da Globo, deu detalhes sobre o evento, conhecido como "festa do branco". Na ocasião, ele conheceu pessoalmente MC Hariel.

No bate-papo, o funkeiro revelou que exagerou na bebida e passou mal, precisando ser ajudado por amigos para retornar ao hotel que estava hospedado. Contudo, ele contou que teve dificuldades para conseguir um táxi, devido à sua condição.

"Essa festa foi muito louca, foi a festa do branco. Se eu não me engano, estávamos todos de branco, exatamente. Eu ainda não conhecia o Hariel pessoalmente. Foi o dia em que nos conhecemos pessoalmente", relembrou o artista.

E completou. "E então, com bebida indo e vindo, acabei exagerando… Nenhum táxi queria me aceitar porque na Europa são rigorosos com relação a isso de bebida, achando que eu vomitaria no táxi e tudo mais", acrescentou Guimê, ressaltando que a ajuda dos amigos foi essencial para que ele retornasse ao hotel em segurança.

MC Guimê abre álbum de fotos ao lado da namorada em viagem romântica

Recentemente, Guimê compartilhou em seu perfil oficial no Instagram algumas fotos de suas férias ao lado da namorada, Fernanda Stroschein. O casal aproveitou os dias de descanso em uma viagem à Pirenópolis, Goiás.

Nas imagens, os dois aparecem juntos tomando um banho de cachoeira. Além de registros românticos com a companheira, o artista também mostrou fotos de algumas comidas e a paisagem do local onde se hospedaram. "Aproveitando minhas férias com minha linda em um paraíso nacional chamado Pirenópolis - GO", escreveu o ex-BBB na legenda da postagem.

A namorada do artista tem 28 anos e reside em Balneário Camboriú (SC). Ela é filha de Carla Stroschein, uma renomada arquiteta da cidade, e tem duas irmãs, uma das quais vive em Orlando, nos Estados Unidos. Além de trabalhar com a mãe no ramo de decoração e cursar biomedicina, a jovem tem duas lojas de roupas femininas e masculinas.