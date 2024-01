MC Daniel surpreende web ao surgir com camiseta de Yasmin Brunet

Em suas redes sociais, MC Daniel surge com uma camiseta estampada com sua ex-affair, Yasmin Brunet, e surpreende web; confira!

Mesmo após o fim de seu breve relacionamento com Yasmin Brunet, o cantor MC Daniel ainda mostra todo seu apoio à ex-affair. Nesta terça-feira, 16, o funkeiro surpreendeu a web ao surgir com uma camiseta da modelo, que está confinada no BBB 24, da Globo.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, o famoso apareceu cantando uma música para seus amigos e a escolha do vestuário chamou a atenção dos internautas. Isso porque a camiseta leva o rosto da modelo estampado. "Faz essa mulher ser minha", dizia a música cantada por Daniel no vídeo.

Yasmin Brunet e MC Daniel tiveram um breve affair logo após o término do cantor com a atriz Mel Maia, em agosto do ano passado. Mesmo com o fim do relacionamento, os dois continuaram amigos e o funkeiro ainda declarou sua torcida para a ex nas redes sociais.

Confira:

MC Daniel quer brother no paredão do BBB 24 após comentário sobre Yasmin Brunet

No último sábado, 13, MC Daniel saiu em defesa de sua ex-affair, Yasmin Brunet, após falas de Nizam e Rodriguinho sobre o corpo da modelo no BBB 24. Nos Stories do Instagram, o cantor se mostrou indignado com o comentário e confessou que está na torcida para que o executivo de contas seja indicado para o paredão.

"Ouvi os manos falar aí da Yasmin… É sacanagem, né, mano? Falar do corpo da mina, que é perfeito, parece que nem c###, mano… Sabe o que tem que fazer agora? Colocar esse Nizam aí no paredão. Vamos tirar ele com rejeição máxima. Entendeu?", disse o artista no começo da gravação.

Em seguida, Daniel reforçou sua vontade de que Nizam seja eliminado com a maior rejeição do reality. "Só o que eu peço para vocês aí, quero que ponha esse Nizam no paredão, que nós vamos tirar ele com a maior eliminação da história. Falar do corpo dos outros, logo ele ainda... Quero que esse mano vá logo pro paredão... Só quero isso", finalizou.