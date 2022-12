MC Daniel surge ao lado de Mel Maia na cama após desistir de ir à Farofa da Gkay

Cantor de funk MC Daniel chegou a ir até o aeroporto, mas desistiu de embarcar de última hora

O cantor de Funk MC Daniel decidiu de última hora que não iria à Farofa da Gkay, em Fortaleza, no Ceará. O motivo? Ele preferiu ficar com a atriz Mel Maia, no Rio de Janeiro. Ela não pôde comparecer ao evento mais aguardado do ano pelas subcelebridades de internet.

Mel não estará presente nos três dias de festa por conta de compromissos profissionais que ocuparão sua agenda. Assim, Fafa, como é conhecido, por se considerar o Falcão do Funk, decidiu ficar no Rio junto da atriz.

“Depois de um dia inteiro no aeroporto, milhares de voos trocados e cancelados, finalmente estou no Rio de Janeiro”, explicou o cantor através de seus stories em seu perfil oficial no Instagram. Em seguida, ele mostrou Mel ao seu lado.

Mesmo ainda não assumindo o relacionamento, com boatos de que o namoro está sim rolando, Mel e Daniel não escondem que estão sempre grudados, compartilhando fotos e vídeos bem fofos nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)



Mel Maia revela que colocou o DIU

Após previsão de uma sensitiva de que poderia engravidar em breve, Mel Maia correu na ginecologista para colocar o DIU, que é um método anticoncepcional. "Eu fui colocar meu DIU. Eu já estava pensando em colocar a um tempo, mas quando a Lene Sensitiva mando me mensagem decidi colocar", declarou.

E completou: "Não vou contar minha experiência de colocar, [mas] coloquei acordada em um consultório. Eu falei para a doutora que eu queria por apagada porque sinto muita cólica. Eu sinto cólica no período menstrual, no período fértil, então é de pessoa para pessoa. Outro dia conto".