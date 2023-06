MC Daniel se arrepende por expor relacionamento e pede desculpa: 'Falhei com a Mel'

ARREPENDIDO! MC Daniel pede desculpas a Mel Maia após expor relacionamento nas redes sociais; confira

O cantor MC Daniel teve uma atitude inesperada na tarde desta terça-feira, 13, e pediu desculpas para a atriz Mel Maia, após ter exposto o relacionamento do casal nas redes sociais. Em uma conversa sincera com os fãs, o artista abriu o jogo e pediu a compreensão de todos ao revelar que está passando por um período delicado em sua vida.

Em sua conta no Instagram, o funkeiro afirmou que está tendo a ajuda de um psicólogo para saber lidar melhor com suas emoções. "Família, dessa vez eu vim de uma forma diferente aqui, depois de tudo isso. Conversei com o psicólogo ontem e conversei hoje. Estou bem mais feliz e bem mais aliviado. Primeiramente, eu queria pedir desculpa para Mel pela exposição, por ter rebatido crítica e coisas que eram mentira... algo do tipo", iníciou ele.

E prosseguiu: "Pedir desculpa para ela, para a família dela, para as amigas dela. Queria pedir desculpa para os fãs para alguém que se sentiu lesado por alguma atitude que eu tomei na explosão. Já busquei ajuda e vou buscar mais. Psicólogo não é só para doido, eu achei que era", declarou ele no vídeo.

Por fim, o astro afirmou: "Estou melhorando, sei onde eu errei, sei onde eu acertei, sei onde eu não quero errar mais principalmente, tenho a humildade de assumir isso. Errei, principalmente com fã, falhei com a Mel de certo modo por ter rebatido, por ter exposto, falhei de ter exposto o problema com Léo... Fui buscar ajuda, conversei com psicólogo,e eu estou bem feliz, estou mais em paz. Desejo tudo de bom para todo mundo, para Mel, para ele. Espero que vocês entendam, sou ser-humano também. Desculpa, família!", completou.

Leia também: Mel Maia humilhou MC Daniel antes do término, diz programa de TV: "Deixou ele enfurecido"

VEJA O STORY DE MC DANIEL:

Foto: Reprodução/Instagram

Não foi traição! Saiba porque Mel Maia terminou namoro com MC Daniel: "Doentio"

Após ser confirmado oficialmente, o fim do romance entre MC Daniel e Mel Maia segue repercutindo. Isso porque muitos fãs estavam apreensivos sobre o motivo do fim do namoro entre os dois. Após boatos de traição e de desavenças, o colunista Leo Dias, afirmou que os dois decidiram se separar após o "ciúme doentio" do funkeiro.

O jornalista disse que as gravações da novela Vai na Fé, novela na qual a atriz é uma das estrelas, deixavam o cantor se mordendo de ciúmes."O Daniel é famoso há um ano, então ele não sabe lidar nem com a imprensa e, muito provavelmente, nem com a relação da Mel com o seu trabalho. (...) Eles acabaram se distanciando. Por conta da novela, ela tem que trabalhar muito no Rio", justificou ele.