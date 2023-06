MC Daniel publica vídeo polêmico após boatos de término com Mel Maia: "Nariz sujo"

MC Daniel publica vídeo polêmico nas redes sociais; entenda a confusão

O funkeiro MC Daniel surgiu revoltado nas redes sociais nesta quarta-feira, 7, sobre os rumores envolvendo o fim de seu namoro com a atriz Mel Maia. Na Europa, onde está fazendo shows, ele gravou um vídeo polêmico.

Nele, o funkeiro faz insinuações e manda um recado para o jornalista Leo Dias, quem divulgou a informação em primeira mão. "Família, cuidado com as mentiras da internet. Cuidado com as mentiras. Se cuidasse da própria vida o nariz não vivia sujo", disse ele.

CARAS entrou em contado com Mel Maia, mas a assessoria da atriz disse que não comenta a vida pessoal da artista. Vale lembrar que, neste momento, ambos estão inclusive em países diferentes. Enquanto MC Daniel está em Paris, na França, fazendo shows, a atriz está nos Estúdios Globo gravando cenas novela Vai Na Fé. Até o momento, nenhum dos dois deu qualquer indício de crise nas redes sociais.

MC Daniel é cantor de funk e ficou conhecido com o apelido 'Falcão do Funk'. Ele é nascido em Taboão da Serra, na Zona Sul da cidade de São Paulo. Com apenas 24 anos de idade, o famoso estourou no ano de 2022 com suas músicas e seu jeito irreverente de levar a vida. Ainda no ano passado, engatou um relacionamento com a atriz Mel Maia, após meses de especulações.

MC Daniel revela que gasta uma fortuna para visitar Mel Maia

O cantor MC Daniel, resolveu abrir o jogo e revelou na internet e revelou quanto gasta por mês para visitar a namorada. Já que dois vivem um relacionamento à distância, visto que ele vive em São Paulo e ela no Rio de Janeiro.

“Gasto R$ 300 mil de passagem aérea. Acontece que toda vez que eu vou para o Rio, eu levo dois seguranças e dois produtores”, disse ele, que ainda completou: “Quando ela está gravando, eu vou dar uma vivida. Aí, vamos para uma praia que não tem ninguém, porque não tem como nós irmos em praias normais”.