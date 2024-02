MC Daniel nega perfil verificado na web e equipe dispara: 'Conta falsa'

Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria do MC Daniel informou que o artista tem sido vítima de um perfil falso que tem causado dúvidas nos fãs

Depois de diversos equívocos, até mesmo de alguns fãs, MC Daniel negou ter uma conta na rede social X, o antigo Twitter. Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria do artista afirmou que se trata de um perfil falso e, supostamente, administrado por um fã do funkeiro.

"Mc Daniel não tem nenhuma vinculação com a conta do X @MCDANIELDOFUNK. Esta é uma conta falsa e nenhuma postagem traz veracidade", disse o comunicado da assessoria do artista.

Nas últimas semanas, o perfil tem conseguido conquistar centenas de admiradores, chegando a reunir mais de 125 mil seguidores. Em suas postagens, ele costuma falar sobre os mais variados assuntos, inclusive, divulga joguinhos de cassino online através da imagem do MC Daniel.

Segundo a assessoria do cantor, até o momento não houve uma notificação extrajudicial, visto que, apesar do perfil ter o selo de verificado e usar a imagem do artista, ele deixa exposto na bio que se trata de uma "conta de fã". "Agora é fácil ser verificado. É só comprar. O perfil diz que é fan account", afirma.

Durante a madrugada desta terça-feira, 6, o perfil fake chamou mais uma vez atenção ao compartilhar uma série de postagens defendendo Davi, brother que iniciou um embate contra Yasmin Brunet nos últimos dias. "O Davi é zero vitimista e ele tem todos os motivos do mundo para agir como vítima, essa galera trata ele igual LIXO", dizia uma postagem.

Vale destacar que Daniel e Yasmin viveram um breve affair no ano passado, chegando a gerar o maior burburinho entre os fãs. Logo quando a modelo foi anunciada no BBB 24, ele compartilhou no Instagram um vídeo de um vídeo deixado pela loira especialmente para ele.

Para declarar sua torcida, o funkeiro publicou nesta quarta-feira a mensagem deixada pela modelo antes de entrar no confinamento. "Gafanhoto apocalíptico, o negócio é o seguinte: eu decidi ir, e eu conto muito com sua torcida aqui fora", disse. "Se sair e souber que você não torceu por mim, você está f*dido. Você está f*dido se seu sair e não vir você postando coisa me apoiando. Você sabe que eu estou contando com você. Saudade, beijos", finalizou a sister.