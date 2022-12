MC Daniel e Mel Maia surgem em clima de romance após enterrarem rumores de término

A atriz Mel Maia e o cantor MC Daniel compartilharam uma foto em que surgiam em clima de romance recriando cena clássica do cinema

Nesta quinta-feira, 22, MC Daniel (24) e Mel Maia (18) surgiram em clima de romance! O funkeiro compartilhou uma foto do casal em seu Instagram e mostrou que a dupla está firme e forte.

No clique, o casal recriava a cena clássica do filme de animação “A Dama e o Vagabundo”, onde dois cachorros dividem um prato de macarrão.

MC Daniel, que vestia uma camiseta com a estampa do jogador Neymar Jr. (30) e uma calça jeans, segurava o prato de macarrão. E Mel apareceu deslumbrante com um vestido curtinho cinza, que deixava suas pernas à mostra, acompanhado de um colar e segurava uma taça de vinho.

“Porrada no coração”, escreveu o MC na legenda da foto romântica do casal, em que a localização do post lia-se “Disneylândia” em referência à animação da Disney.

A atriz e namorada do funkeiro se pronunciou no post do amado e escreveu: “sé loco tiw, dama e o vagabundo”. E Daniel respondeu se declarando: “amo você mais que tatuagem”.

Quem marcou presença nos comentários e aprovou o relacionamento da atriz com o cantor foi Maisa Silva (20), que escreveu nos comentários: “Fofinhos de Ma”.

Os seguidores do MC também adoraram a foto da noite romântica e rasgaram elogios ao casal! “Que lindos”, escreveu um fã. E outra seguidora comentou: “O casal perfeito, não dá”.

Firmes e fortes!

Nesta última segunda-feira, 19, Mel Maia e MC Daniel enterraram os rumores de término e mostraram que estão firmes e fortes!

Em seu Instagram, a atriz que recentemente teve que rebater críticas sobre uma suposta “falta de profissionalismo”, compartilhou alguns vídeos beijando e abraçando o amado.

Nos stories da namorada, o MC desabafou: "Só essa semana já terminaram com a gente, já reataram, já rezaram para trairmos, já jogaram todas as pragas, mas acontece”.