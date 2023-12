MC Daniel e MC Ryan SP relatam sumiço de suas joias; veja

Através das redes sociais os funkeiros se indignaram ao notar a falta de algumas joias; MC Ryan SP está a bordo do cruzeiro do Neymar

Eita! MC Daniel e MC RyanSP usaram as redes sociais nesta quinta-feira, 28, para desabafar. Os funkeiros revelaram que algumas de suas valiosas jóias sumiram misteriosamente e através dos Stories do Instagram, os cantores relataram o acontecido.

"Não dá pra acreditar mano, todos meus anéis, as dedeiras sumiram. TODOS! Sem entender, como isso... Não acredito", se indignou Daniel. De acordo com o funkeiro, três de suas dedeiras personalizadas em ouro cravejado 18 quilates somam o valor de R$ 132 mil. Um deles é uma homenagem a seus amigos que estiveram ao seu lado na ascensão de sua carreira, MC Hariel, MC Kevin e MC Ryan.

Horas depois, MC Daniel tranquilizou seus seguidores após relatar o sumiço de suas joias e apareceu em um vídeo no qual dizia que já suspeita de quem pode ter sido o responsável por subtrair os objetos de valor.

“Eu vou achar, já achei carro, já achei celular, já achei coisa maior, pode ter certeza que amanhã eu vou achar a joia, pode ficar em paz, valeu?", garantiu. "Quem dá é Deus. No momento, sem joias, mas vai voltar", ainda afirmou o cantor.

Curtindo o Cruzeiro Ney em Alto Mar, MC Ryan contou que deu falta de algumas de suas correntes de ouro. Uma delas, com um pingente de tubarão, está avaliada em R$ 70 mil. "Salve, família. Maior neurose... Não tô achando umas correntes minhas aqui. Principalmente a minha do tubarão", lamentou o artista. Entretanto, nenhum dos dois entrou em detalhes sobre onde estavam as joias quando elas desapareceram, ou as circunstâncias em que as mesmas sumiram.

Qual será o faturamento do cruzeiro de Neymar?

A primeira edição do cruzeiro de Neymar está dando o que falar desde terça-feira, 26, quando a viagem partiu do porto de Santos, no litoral de São Paulo. O atletadeve ter um alto faturamento com o evento, que tem previsão para terminar nesta sexta, 29.

De acordo com o site Correio Braziliense, cerca de 4.300 pessoas estão participando da festa. O pacote mais barato girava em torno de R$ 4.700, já o mais caro, R$ 30 mil. Com isso, a conta é que o faturamento do cruzeiro de Neymar chegue a R$ 20,2 milhões.