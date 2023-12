MC Daniel diz que desistiu do amor e irá passar ano novo desacompanhado

'Desisti do amor', afirmou MC Daniel; Funkeiro disse ser o 'casamenteiro' dos amigos e afastou romances para o fim de ano

MC Daniel desabafou sobre sua vida amorosa nesta sexta-feira, 29. Nos Stories de seu perfil no Instagram, ele garantiu que está 'sossegado', e disse que prefere ser 'cupido' dos amigos após desilusões em seus relacionamentos.

"Esse fim de ano vou passar solteiro. Sempre passei namorado, vocês sabem que eu gosto de namorar, beijar só uma boca, fazer amor com só uma pessoa, me dedicar", confessou. Apesar disso, disse que irá escutar os conselhos do avó, que o incentivou a começar a namorar apenas em 2024.

"Continuo sendo 'inamorável' e 'imbeijável'. Se eu já era sossegado antes, estou ainda mais", disse o funkeiro."Eu desisti do amor. Pessoal vai julgar de eu estar falando isso: quando é emocionado, julga. Quando desiste, julga", disse.

"Mas eu acho que desisti [do amor]. É f*da. Você gasta energia, dá atenção, desfoca... Eu prefiro ser cupido das pessoas e ajudar as pessoas a serem felizes, porque eu mesmo sou inámoravel. O negócio é trampar e curtir a vida", finalizou.

O cantor se relacionou com Mel Maia até agosto deste ano, depois de onze meses de idas e vindas do relacionamento. Eles anunciaram o fim do romance pela primeira vez em junho passado. Mesmo após o término, a atriz e o cantor davam indícios na web de uma possível reconciliação. Mas logo novos rumores de um relacionamento do cantor com Yasmin Brunet começaram a surgir após levá-la como acompanhante para momentos familiares, como o aniversário da avó e da mãe do cantor, mas logo o romance esfriou.

Tá rolando? MC Daniel é flagrado com Aline Mineiro

Após algumas semanas do fim de seu affair com a modelo Yasmin Brunet, o cantor MC Daniel foi flagrado com a ex-panicat Aline Mineiro nesta terça-feira, 26, em um veterinário na cidade de São Paulo.

Segundo o perfil Segue a Cami, o cantor e a influenciadora foram flagrados no local por volta de 4:50 da madrugada. A ex-A Fazenda apareceu ao lado do funkeiro e colocando a mão no pescoço dele, como se estivesse fazendo uma espécie de carinho.