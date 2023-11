MC Daniel desabafa sobre o lado difícil do sucesso: "A parte que ninguém vê"

MC Daniel fala sobre o "preço alto" da fama e desabafa sobre o lado difícil do sucesso em suas redes sociais; confira!

Nesta quinta-feira, 9, o cantor MC Daniel decidiu usar suas redes sociais para fazer um desabafo com seus seguidores. O ex-namorado da atriz Mel Maia surgiu cansados nos stories de seu perfil oficial de Instagram e confessou que tem um lado de sua fama que ele acha importante mostrar para seus seguidores.

Em vídeo gravado nos bastidores de um de seus projetos, o funkeiro apareceu visivelmente abatido e exausto com a rotina de trabalho. No início, ele aparece em alguns clipes cochilando e bocejando durante os intervalos do trabalho. O suposto novo affair de Yasmin Brunet também apareceu emocionado e frustrado com a exaustão.

No registro, ele desabafou sobre o cansaço. "A parte que ninguém vê, ninguém fala, mas eu acho legal mostrar para vocês. O sucesso também tem um preço alto a se pagar", confessou Daniel. Em seguida, ele apareceu um pouco mais animado nos bastidores de uma sessão de fotos e falou sobre sua rotina. "Todos os dias trabalho intenso, música, televisão, calça, tênis, produtora, clipe, show novo e etc", disse ele.

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

MC Daniel se revolta após ser envolvido em golpe

Mais cedo nesta quinta-feira, 9, MC Danielprecisou usar suas redes sociais para denunciar que está sendo alvo de um golpe na internet. Revoltado com a situação, o cantor contou que golpistas estão utilizando sua imagem e voz por meio de inteligência artificial para promover a venda de produtos nas redes sociais.

Através do stories, o funkeito mostrou que perdeu a paciência com a situação e fez um alerta sério aos seguidores para esclarecer a verdade por trás do golpe: "Olha o nível que os caras tão. Estão usando minha voz com inteligência artificial para dar golpe!”, disse o cantor, que exibiu um print de um dos anúncios falsos.

"Só acreditem em links ou qualquer coisa do tipo que sai do meu Instagram. O resto é tudo golpe, tudo fraude. Estão fazendo até negócio de celular, mano, de tudo", disparou indignado com a mentira. "Não caiam nesses golpes! Pelo amor de Deus! É só quando eu falar, com a minha cara, no meu Instagram verificado, com os meus seguidores. O resto é tudo fraude, tudo mentira”, disse ele.