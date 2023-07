MC Daniel cria bebês com inteligência artificial após revelar desejo de ser pai

Cantor de funk MC Daniel revelou recentemente que queria ser pai após interagir com bebê

Vai ser papai? Nesta sexta-feira, 21, o cantor de funk MC Daniel usou suas redes sociais para compartilhar alguns cliques de como seria um possível filho seu gerado pela inteligência artificial. Além disso, o ex-namorado de Mel Maia, que aparentemente voltou a se relacionar com a atriz, deixou claro que essas são suas prioridades em sua vida.

“Focado em saúde, trabalho e família, me chama de Zé rico e milionário e nem tô falando de dinheiro…”, escreveu o cantor de funk, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Nas fotos, Daniel aparece durante uma gravação de um clipe com os amigos cantores MC Ryan SP e Luan Pereira. Além disso, mostra uma marmita fitness, deixando claro que está entrando em forma cada dia mais. Em um outro clique, o funkeiro surge com um bebê em seu colo, aproveitando a interação e mostrando como ficaria um filho seu com inteligência artificial.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para a vida que o artista está levando. “Meu príncipe peão lindo! Te amo”, disparou Daniela Amorim, mãe do cantor de funk. “Gigante do funk”, exaltou uma outra pessoa. “Eu não sei quem tem mais sorte, se é a Mel ou o Daniel”, comentou uma terceira internauta. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de MC Daniel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC DANIEL 🦅 FALCÃO DO FUNK (@mcdaniell)

