MC Cabelinho tatua nome de Bella Campos; veja

Rapper MC Cabelinho e atriz Bella Campos assumiram o namoro em outubro do ano passado

O cantor de funk e hip hop MC Cabelinho (27) mostra cada dia que passa que está perdidamente apaixonado pela atriz Bella Campos (25). Desta vez, o ator foi ainda mais longe, tatuando o nome da amada em seu pescoço, na parte de trás de sua orelha, surpreendendo seus fãs com a demonstração de amor.

Após o fotógrafo Diego Mello acompanhar o show do artista, pode-se ver a nova tatuagem de Cabelinho. Na mesma apresentação, o rapper fez uma chamada de vídeo ao vivo com a namorada, para cantar a música que escreveu em sua homenagem.

🚨FAMOSOS: MC Cabelinho fez tatuagem com o nome da sua namorada “Bella”. pic.twitter.com/PZu0iJuWOL — CHOQUEI (@choquei) May 1, 2023

Já no dia 14 de abril era possível ver a tatuagem no pescoço do ator. Em suas redes sociais, o apaixonado compartilhou uma série de fotos ao lado de Bella, e em uma de suas polaroids, Cabelinho aparece mostrando a nova arte, mas que passa quase que imperceptível na postagem que ele fez em seu perfil oficial no Instagram.

Bella e Cabelinho assumiram publicamente o relacionamento no começo de outubro do ano passado, após se conhecerem melhor durante os workshops de preparação da novela das sete da TV Globo, Vai na Fé, na qual os dois, atualmente, fazem parte. Ele vive Hugo, enquanto ela interpreta Jeniffer.

MC Cabelinho se pronuncia após internautas dizerem que ele se veste como 'favelado’

Ao ser criticado por usar camiseta de time enquanto Bella Campos usava um vestido preto clássico para um jantar chique, Cabelinho resolveu desabafar sobre os comentários. "Vi várias pessoas comentando de eu ter saído para um lugar chique com uma camisa de time, disseram que eu estava me vestido igual 'favelado'. Vou deixar bem claro para vocês: ganhar dinheiro ou ficar mais famoso não vai mudar a minha essência, o jeito que eu gosto de me vestir, o jeito que eu trato as pessoas e as coisas que eu gosto de fazer".

"Para mim, isso tem um valor sentimental. Independentemente de hoje eu poder me vestir com roupas mais caras ou mais exclusivas, é assim que me sinto feliz", declarou o cantor, que atua na novela "Vai na Fé" junto com a namorada.

"É bom ter acesso a coisas diferentes, poder conhecer lugares diferentes, poder vestir roupas diferentes, mas uma coisa não invalida a outra. Podem me poupar do preconceito de vocês. Se depender de mim, vocês vão ver favelado com blusa de time em todo lugar", declarou.