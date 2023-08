MC Cabelinho surge irreconhecível com mudança radical no visual

Após o fim das gravações de "Vai Na Fé", MC Cabelinho decide inovar com mudança radical no visual; confira fotos!

Com o fim das gravações da novela Vai Na Fé, a Globo, vários artistas do elenco se viram livres para apostar em novos visuais. E a bola da vez foi para MC Cabelinho, intérprete de Hugo na trama, que apareceu irreconhecível com mudança radical.

O cantor e ator sempre se destacou por suas luzes descoloridas no cabelo. E desde que ele aceitou o papel na televisão, ele passou a apostar no bigode descolorido para dar vida ao seu personagem. Contudo, nesta quinta-feira, 3, Cabelinho compartilhou novo corte de cabelo que abandona o loiro para trás.

Nos stories, o namorado de Bella Campos apareceu de cabelo baixinho, de volta ao moreno, assim como seu bigode. O gato fez carão para a câmera e exibiu o seu visual belíssimo ao som de Vamos pra Gaiola, música de Kevin o Chris. "Bigodinho fininho, cabelinho na régua", diz a letra da canção.

Confira o novo visual de Cabelinho:

Foto: Reprodução / Instagram

MC Cabelinho cogita desfazer vasectomia

Apaixonados, MC Cabelinho e Bella Campos são um dos casais preferidos dos internautas. Com tanto carinho pela dupla, os fãs torcem para que eles tenham uma família e vários filhos. No último mês, a atriz de Vai Na Fé compartilhou fotos geradas pela inteligência artificial e chamou atenção ao aparecer com supostos bebês em seu colo.

Com muita fofura, a internet se derreteu pela simulação. E é claro que o cantor não aguentou e até cogitou desfazer a vasectomia feita no último ano, antes de conhecer a amada. MC Cabelinho então falou que pondera reverter a cirurgia para ter herdeiros com a global.

"LÁ VAI EU REVERTER MINHA CIRURGIA. JÁ AMO VOCÊS MEUS LITTLE JR", escreveu o ator, que recentemente revelou o arrependimento de não ter congelado sêmen para ter filhos.

"Eu me arrependi só por um bagulho, porque quando fiz a vasectomia eu não congelei. Eu dei mole, tá ligado? Mas não quero ter filho agora", falou ele em uma entrevista para o PodPAh, no Youtube.

Na ocasião, ele ainda comentou que Bella Campos achou bom, porque ela não deseja ter filhos por enquanto, pois deseja se dedicar a sua carreira. "Quando eu pensei em fazer, eu nem conhecia minha mina, já tava programado e ela super me apoiou. Até porque ela tá na segunda novela dela agora, não é legal pra ela também ter filho agora e daqui dois anos eu posso reverter o bagulho", comentou.