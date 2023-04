MC Cabelinho se pronuncia após internautas dizerem que ele se veste como 'favelado'

Cantor MC Cabelinho foi criticado por sair vestindo camiseta de time para local chique junto com a namorada Bella Campos

O cantor MC Cabelinho soltou o verbo ao ser criticado por usar camiseta de time, enquanto a atriz Bella Camposusava um vestido preto clássico para irem a um local chique jantar.

Em fundo preto nos stories, ele escreveu uma mensagem: "Vi várias pessoas comentando de eu ter saído para um lugar chique com uma camisa de time, disseram que eu estava me vestido igual 'favelado'. Vou deixar bem claro para vocês: ganhar dinheiro ou ficar mais famoso não vai mudar a minha essência, o jeito que eu gosto de me vestir, o jeito que eu trato as pessoas e as coisas que eu gosto de fazer".

"Para mim, isso tem um valor sentimental. Independentemente de hoje eu poder me vestir com roupas mais caras ou mais exclusivas, é assim que me sinto feliz", declarou o cantor, que atua na novela "Vai na Fé" junto com a namorada.

"É bom ter acesso a coisas diferentes, poder conhecer lugar diferentes, poder vestir roupas diferentes, mas uma coisa não invalida a outra. Podem me poupar do preconceito de vocês. Se depender de mim, vocês vão ver favelado com blusa de time em todo lugar", declarou.

Veja fotos: