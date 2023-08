MC Cabelinho se irrita com fã durante situação polêmica em show

Cantor de funk MC Cabelinho perde a paciência com fã durante apresentação em momento polêmico

Neste último domingo, 30, o cantor de funk de 27 anos de idade, MC Cabelinho ficou completamente irritado durante um show em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O que aconteceu foi que uma fã do artista subiu no palco enquanto ele se apresentava. Com a demora de seu staff, a admiradora ficou lá dançando com o celular na mão.

A situação intrigante marcou a apresentação. Em um vídeo que está circulando pelas redes sociais, uma fã presente no show entra no palco enquanto Cabelinho cantava e aponta o celular para a cara do namorado da atriz Bella Campos.

Revoltado demais com a atitude da menina e principalmente com a demora de sua equipe para tirar ela do palco, Cabelinho abre os braços em um ato de irritação. Depois, ainda bate com a mão no pulso para exigir mais urgência dos seus seguranças nessas situações.

Os internautas fizeram questão de reagir ao acontecido, sempre com opiniões divergentes. “Falta de respeito com o serviço dos outros, ele tá cantando, tá trabalhando. Curte seu show quieta”, defendeu uma pessoa. “Cara, é muito estrela, fala sério. Se não fosse os fãs não era nada, subiu pra cabeça”, disparou uma outra usuária.

MC Cabelinho surge irreconhecível com mudança radical no visual

Após o fim das gravações de Vai Na Fé, MC Cabelinhoaproveitou para dar uma mudada radical no visual. Sempre se destacando por conta de suas luzes descoloridas no cabelo. E desde que ele aceitou o papel na televisão, ele passou a apostar no bigode descolorido para dar vida ao seu personagem. Contudo, nesta quinta-feira, 3, Cabelinho compartilhou novo corte de cabelo que abandona o loiro para trás. O artista exibiu o seu visual belíssimo ao som de Vamos pra Gaiola, música de Kevin o Chris. "Bigodinho fininho, cabelinho na régua", diz a letra da canção.