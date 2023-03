MC Cabelinho rebate críticas sobre seu ‘jeito de ser’: ‘Não vou mudar’

Cantor e ator MC Cabelinho, namorado de Bella Campos, se revolta com comentários feitos por internautas

Nesta quarta-feira, 15, o cantor de funk e ator MC Cabelinho (27) , namorado da atriz Bella Campos, decidiu se pronunciar sobre algumas críticas que vem recebendo nas redes sociais. O funkeiro, que hoje está no aro com a novela Vai Na Fé, da Globo, rebateu os comentários sobre seu “jeito de ser”.

“Não vou mudar meu jeito de ser, de me vestir, de falar por causa de ninguém. Tem essa não! Nasci assim, nós é assim, nós gosta de ser assim. Vamo querer parar de falar que é cria nas músicas sem ser, hein”, escreveu o artista, ironicamente, através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram.

Mc Cabelinho para show após correria por cobra na plateia

Dentre os diversos comentários negativos sobre o REP Festival, um inusitado chamou a atenção. O rapper MC Cabelinho precisou parar seu show por conta de uma cobra ter aparecido no meio da plateia, no último sábado, 11. O festival ocorreu em uma fazenda de Guaratiba, no Rio de Janeiro e a chuva fez com que vários sapos e cobras fossem para o chão enlameado onde estava a plateia.

Cantando, o artista viu uma correria e perguntou o que havia acontecido. Logo foi informado do que se tratava. “Qual foi? Ah, o pessoal está reclamando que tem uma cobra ali no meio deles. Eu estou fazendo o que eu posso, tá? Depois vocês cobram do responsável do evento”, disse.

